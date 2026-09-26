Brasil brilha no Mundial Paralímpico de Judô com três ouros e desempenho histórico em Tbilisi

O Brasil consolidou seu protagonismo no cenário internacional ao conquistar três medalhas de ouro no segundo dia do Mundial Paralímpico de Judô, realizado em Tbilisi, na Geórgia.

A jornada deste sábado, 26 de setembro de 2026, foi marcada por uma performance excepcional dos atletas brasileiros, que também garantiram duas medalhas de prata e duas de bronze. Com esses resultados, o país acumula um total de dez medalhas na competição até o momento.

Os dados sobre o desempenho brasileiro foram confirmados pela Empresa Brasil de Comunicação, que detalhou a contagem atual da equipe nacional com três ouros, cinco pratas e dois bronzes. O Mundial se encerra neste domingo, com a realização das disputas por equipes.

O domínio de Alana Maldonado e Arthur Silva

Um dos pontos altos do dia foi a conquista de Alana Maldonado, judoca da classe J2, categoria até 70 kg. A bicampeã Paralímpico garantiu seu quarto título mundial ao superar a cazaque Ayala Mereke em uma luta decidida no golden score, com um wazari.

O judoca Arthur Silva, da classe J1, categoria até 95 kg, também manteve o ritmo vitorioso ao conquistar o bicampeonato consecutivo. O potiguar, que já havia brilhado nos Jogos Paralímpico de Paris 2024, derrotou o britânico Daniel Powell com um wazari.

Brenda Freitas e o brilho das categorias de base

A terceira medalha de ouro do dia veio pelas mãos de Brenda Freitas, na classe J1, categoria até 70 kg. Em uma final intensa, ela venceu a chinesa Wang Wenjing com um ippon em menos de um minuto, defendendo com sucesso o título conquistado no ano anterior.

Além dos campeões, o Brasil subiu ao pódio com Milena Freitas e Marcelo Casanova, ambos medalhistas de prata, além de Rebeca Silva e Felipe Amorim, que garantiram o bronze em suas respectivas categorias, demonstrando a força do judô paralímpico nacional.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o Mundial

Qual a quantidade total de medalhas do Brasil no Mundial? O Brasil soma dez medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e dois bronzes.

Onde está sendo realizado o Mundial Paralímpico de Judô? O evento acontece em Tbilisi, na Geórgia.

Quem são os atletas que conquistaram o ouro neste sábado? Os medalhistas de ouro foram Alana Maldonado, Arthur Silva e Brenda Freitas.

Quando termina o campeonato? A competição se encerra neste domingo, dia 27 de setembro, com as disputas por equipes.

Como foi a final de Brenda Freitas? Brenda venceu a chinesa Wang Wenjing com um ippon, finalizando o combate em menos de um minuto.