Ator Marco Furlan é preso suspeito por estupro de vulnerável em SP

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O ator brasileiro Marco Furlan, de 48 anos, foi preso por estupro de vulnerável na Delegacia de Pindamonhangaba, em São Paulo.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
“Demais detalhes serão preservados devido a natureza da ocorrência e por envolver menor de idade”, informaram em nota.
A CNN Brasil procura a defesa de Marco Furlan. O espaço segue em aberto para posicionamento.
*Sob supervisão de AR.
Fonte do Artigo
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