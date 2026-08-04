Ator Marco Furlan é preso suspeito por estupro de vulnerável em SP

O ator brasileiro Marco Furlan, de 48 anos, foi preso por estupro de vulnerável na Delegacia de Pindamonhangaba, em São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

“Demais detalhes serão preservados devido a natureza da ocorrência e por envolver menor de idade”, informaram em nota.

A CNN Brasil procura a defesa de Marco Furlan. O espaço segue em aberto para posicionamento.

*Sob supervisão de AR.