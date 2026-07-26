Atropelamento e violenta colisão é registrada na Avenida Papagaios

Os socorristas do Siate foram acionados na manhã deste domingo (26) para atenderem vítimas de um acidente de trânsito.

O atropelamento seguido de colisão traseira ocorreu na Avenida Papagaios esquina com a Rua Mutum, na Região Norte de Cascavel.

Segundo as informações, o Sandero seguia sentido Rua Maracaí quando atropelou o idoso. Em seguida, a condutora também atingiu violentamente a traseira de um Peugeot que estava estacionado.

A pancada entre os carros foi forte, sendo que o Peugeot 206 foi arremessado para a via de rolamento, ficando com a traseira destruída.

A frente do Sandero também apresentou danos consideráveis e uma mulher que estava na carona do carro também ficou ferida.

Ambas as vítimas tiveram lesões leves e foram encaminhadas à casa hospitalar para serem reavaliadas e medicadas.

As equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas para registrarem a ocorrência e tomarem as medidas cabíveis