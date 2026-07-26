Tragédia em Foz do Iguaçu: Polícia investiga homicídio culposo após acidente com dez pessoas dentro de carro de passeio

A Polícia Militar do Paraná trata como homicídio culposo a batida que resultou na morte de duas jovens após um carro de passeio transportar dez ocupantes em Foz do Iguaçu.

Uma noite que deveria ser de diversão terminou em tragédia na última sexta-feira, dia 24, na Avenida Felipe Wandscheer, em Foz do Iguaçu. O veículo, projetado para acomodar apenas cinco pessoas, levava o dobro de ocupantes no momento em que perdeu o controle e atingiu uma árvore.

O impacto da batida foi devastador, deixando as vítimas presas às ferragens e pressionadas umas contra as outras dentro do habitáculo. A situação mobilizou diversas equipes de socorro da região para o atendimento emergencial.

O registro inicial da ocorrência, conforme informação divulgada pela Polícia Militar, classifica o caso como homicídio culposo, situação que ocorre quando não há intenção de matar, mas há imprudência ou negligência no volante.

Detalhes do acidente e estado das vítimas

As vítimas fatais foram identificadas como Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, que faleceram ainda no local do acidente. O socorro foi prestado por equipes do Samu e do Siate, que trabalharam intensamente no resgate.

O motorista do veículo, um jovem de 21 anos, sobreviveu à colisão, mas permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital municipal da cidade. Outras cinco pessoas, com idades entre 17 e 18 anos, sofreram fraturas diversas.

Segundo as autoridades, os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares e prontos atendimentos da região. Além dos feridos, duas pessoas que estavam no carro conseguiram sair ilesas e deixaram o local antes da chegada das equipes de resgate.

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná informou que a investigação oficial sobre o homicídio culposo ainda não foi iniciada, uma vez que o boletim de ocorrência referente ao acidente ainda aguarda o trâmite necessário para ser encaminhado à delegacia competente.

A expectativa é que a análise do caso comece a partir desta segunda-feira, dia 27. O delegado responsável pelo caso deverá avaliar todos os elementos apurados para definir os próximos passos da investigação e possíveis novas qualificações criminais.

É importante ressaltar que o enquadramento jurídico pode sofrer alterações conforme o desenrolar das apurações. A imprudência no transporte de passageiros acima da capacidade permitida é um dos pontos centrais que devem ser analisados pelas autoridades.

O que caracteriza o homicídio culposo

No ordenamento jurídico brasileiro, o homicídio culposo ocorre quando o agente causa a morte de outra pessoa por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse cenário, o condutor não teve a intenção direta de provocar o óbito das vítimas.

Apesar da ausência de intenção, a conduta de dirigir um veículo com o dobro de pessoas permitidas coloca em risco a vida de todos os envolvidos. A perícia técnica será fundamental para entender se outros fatores, como velocidade ou condições da pista, contribuíram para a tragédia.