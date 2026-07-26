passado e circunstâncias da morte de Francesca virão à tona

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Em “Quem ama cuida”, o passado de Francesca (Nathalia Dill) e as circunstâncias de sua morte serão mostrados por meio de cenas de flashback. A equipe da novela já se movimenta para escalar os atores que interpretarão os familiares da personagem.
Como a coluna noticiou, Francesca é mãe de Joel (Ricardo Teodoro). Otoniel (Tony Ramos) descobrirá a ligação ao ver uma foto do chef com ela.
Fonte do Artigo
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