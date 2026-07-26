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passado e circunstâncias da morte de Francesca virão à tona

passado e circunstâncias da morte de Francesca virão à tona

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passado e circunstâncias da morte de Francesca virão à tona
Nathalia Dill é Francesca em 'Quem ama cuida' — Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Em “Quem ama cuida”, o passado de Francesca (Nathalia Dill) e as circunstâncias de sua morte serão mostrados por meio de cenas de flashback. A equipe da novela já se movimenta para escalar os atores que interpretarão os familiares da personagem.

Como a coluna noticiou, Francesca é mãe de Joel (Ricardo Teodoro). Otoniel (Tony Ramos) descobrirá a ligação ao ver uma foto do chef com ela.

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Corinthia Mes

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