Audi afasta rumores e reafirma Bortoleto e Hülkenberg

O mercado de pilotos da Fórmula 1 tem sido um dos principais pontos de discussão nas últimas semanas e a Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, é um dos times mais mencionados em meio às especulações. Nomes como Carlos Sainz e até mesmo George Russell já foram ligados ao futuro da marca, porém, o chefe Mattia Binotto garantiu estar satisfeito com a dupla atual.

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Em entrevista ao portal RacingNews365, Binotto disse nem mesmo saber dos boatos até aquele momento, garantindo estar “muito feliz” com a dupla composta por Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. O chefe italiano ainda acredita que os rumores de que pilotos de ponta estariam interessados na equipe nas próximas temporadas não são motivo de preocupação, mas um reflexo de que o projeto da montadora adquiriu credibilidade.

“Em primeiro lugar, eu mesmo não leio jornais — ou não leio muito —, então fico sabendo dessas coisas por vocês [jornalistas]. Acho ótimo que haja esses rumores, porque mostra que o projeto tem credibilidade, que somos atrativos para grandes pilotos e que as pessoas acreditam no que estamos construindo aqui”, disse.





Principal nome ligado ao futuro do time alemão, Sainz trabalhou com Binotto por alguns anos na Ferrari e agora vive uma fase complicada na Williams. Ainda assim, o dirigente italiano negou que os dois voltem a colaborar na Audi, reforçando sua satisfação com a formação atual do time.

“Carlos é alguém que conheço muito bem, com certeza. De alguma forma, é fácil e óbvio ligá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito feliz com a dupla que temos. Com frequência, quando se fala de Gabriel e Nico, o que ouço é que é uma boa combinação entre experiência e o piloto jovem. No entanto, eu faria um julgamento diferente. São dois pilotos muito rápidos, e estou feliz porque os dois são rápidos, então temos uma boa dupla”, explicou.

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