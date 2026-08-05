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PM divulga detalhes de ocorrência em supermercado que terminou com homem preso

PM divulga detalhes de ocorrência em supermercado que terminou com homem preso

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PM divulga detalhes de ocorrência em supermercado que terminou com homem preso
PM divulga detalhes de ocorrência em supermercado que terminou com homem preso

A Polícia Militar divulgou o boletim de ocorrência com novos detalhes sobre a confusão registrada na noite desta terça-feira (4) em um supermercado localizado na Rua Mario Katuo Kato, no Jardim Presidente, em Cascavel. A situação terminou com um homem de 55 anos preso e uma mulher de 31 anos encaminhada para atendimento médico.

Relatos apresentados aos policiais

Conforme o relatório, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal no estabelecimento. No local, a mulher informou aos policiais que é autista e relatou que o homem, uma pessoa com deficiência (PCD), tentou beijá-la e, na sequência, a empurrou, provocando sua queda.

Com a queda, a vítima sofreu um ferimento na cabeça. O Siate foi acionado e realizou o encaminhamento da mulher para atendimento médico.

Versões conflitantes

O homem apresentou uma versão diferente da ocorrência. Segundo o boletim, ele afirmou aos policiais que apenas enviou um beijo em direção à mulher e alegou que ela tentou agredi-lo. Ainda conforme seu relato, a vítima teria escorregado durante a reação dele para se defender.

Diante das versões conflitantes, a Polícia Militar registrou a ocorrência com natureza de importunação sexual e deu voz de prisão ao homem, que, segundo o boletim, colaborou durante toda a abordagem.

Caso será apurado

Após os procedimentos no local, o homem foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes.

A partir de agora, caberá à Polícia Civil analisar os fatos, ouvir os envolvidos e definir o enquadramento jurídico da ocorrência, além de dar sequência às investigações.

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Corinthia Mes

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