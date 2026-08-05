Homem vê viatura da PM, faz sinal e se entrega para cumprir mandado de prisão em Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de 29 anos abordou uma equipe da Polícia Militar para se entregar na noite desta terça-feira (4), na Avenida Brasil, na região do Bairro São Cristóvão, em Cascavel.
Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam um veículo sinalizando atrás da viatura. Após a parada, dois ocupantes desembarcaram. Um deles informou que havia descoberto recentemente a existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor e que pretendia se apresentar espontaneamente às autoridades. O outro ocupante se identificou como advogado do homem.
Os militares consultaram os sistemas oficiais e confirmaram a existência do mandado, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel.
Como não houve qualquer resistência, a prisão foi realizada sem a necessidade do uso de algemas. Na sequencia, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis na Delegacia de Polícia Civil.
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