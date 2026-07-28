Idosa tem contusão no quadril após acidente doméstico no Santa Cruz

Uma senhora, de 83 anos, foi socorrida na tarde desta terça-feira (28) após sofrer um acidente doméstico. O caso ocorreu em uma residência na Rua Carajás, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Segundo as informações, a idosa escorregou dentro de casa e ficou ferida. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento à vítima.

Após a avaliação inicial, foi constatado que a mulher apresentava uma contusão no quadril e reclamava de fortes dores.

Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde passaria por exames de imagem, além de ser reavaliada e medicada.

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