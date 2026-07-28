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Idosa tem contusão no quadril após acidente doméstico no Santa Cruz

Idosa tem contusão no quadril após acidente doméstico no Santa Cruz

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Idosa tem contusão no quadril após acidente doméstico no Santa Cruz
Idosa tem contusão no quadril após acidente doméstico no Santa Cruz

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Uma senhora, de 83 anos, foi socorrida na tarde desta terça-feira (28) após sofrer um acidente doméstico. O caso ocorreu em uma residência na Rua Carajás, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Segundo as informações, a idosa escorregou dentro de casa e ficou ferida. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento à vítima.

Após a avaliação inicial, foi constatado que a mulher apresentava uma contusão no quadril e reclamava de fortes dores.

Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde passaria por exames de imagem, além de ser reavaliada e medicada.

Em breve, veja o vídeo.

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