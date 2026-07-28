Ex-BBB Davi Brito se casa com influenciadora 1 mês após assumir namoro

O campeão do BBB 23 Davi Brito, 23, anunciou nesta terça-feira (28) que se casou com a influenciadora Emilly Araujo. A novidade foi revelada um mês após o casal assumir o namoro.

“Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado”, anunciou o casal em uma postagem em conjunto no Instagram.

O influenciador afirmou que “esse é apenas o começo” antes de anunciar que haverá uma festa de casamento ao lado da família e amigos em breve.

“Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos”, avaliou.

Por fim, o ex-BBB agradeceu Emilly por ter o escolhido para viver a vida em conjunto. “Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos”, concluiu.

Namoro relâmpago

O anúncio de casamento acontece quase um mês após os dois anunciarem o início do relacionamento.

Em 29 de junho, Davi contou que passou três meses conhecendo a pretendente antes de compartilhar qualquer registro deles juntos.

“Antes de qualquer postagem, queríamos nos conhecer de verdade, entender o que estávamos construindo e ter a certeza de que estávamos vivendo algo sério. E hoje, com o coração feliz e cheio de gratidão, decidimos assumir publicamente o nosso relacionamento.”

Emilly é natural de Jiquié, no sul da Bahia, e possui três filhos: Bernardo, de 3 anos, e Maria Helena, de 2. Ela fala sobre maternidade, moda e estilo de vida em um perfil no TikTok.