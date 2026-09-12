Avião da GOL realiza pouso de emergência em Goiânia logo após decolagem por problemas técnicos

Passageiros e tripulação enfrentaram momentos de tensão após aeronave da GOL apresentar problemas técnicos logo após a decolagem do Aeroporto de Goiânia

Na manhã deste sábado, dia 12 de setembro de 2026, um voo operado pela companhia aérea GOL precisou realizar um pouso de emergência logo após deixar o Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás. A aeronave tinha como destino final o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o voo identificado como G3 1433 apresentou falhas técnicas logo nos minutos iniciais da viagem, obrigando a tripulação a tomar medidas imediatas para garantir a integridade de todos a bordo.

Após o retorno seguro ao pátio do aeroporto goiano, a companhia optou pelo cancelamento da viagem. A empresa não divulgou o número exato de pessoas que estavam no avião durante o incidente ocorrido neste fim de semana.

Medidas de segurança e assistência aos passageiros

Em nota oficial, a GOL declarou que todas as ações tomadas durante o episódio foram focadas exclusivamente na segurança de todos os envolvidos na operação. A empresa ressaltou que o protocolo de emergência foi executado conforme os padrões exigidos.

Além disso, a companhia informou que os clientes impactados pelo cancelamento do voo G3 1433 estão recebendo as tratativas necessárias. O atendimento segue as diretrizes previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O que diz a companhia sobre o incidente

A empresa aérea não detalhou qual teria sido a natureza específica do problema técnico que afetou a aeronave. A decisão de retornar ao aeroporto foi tomada como medida preventiva para evitar riscos maiores aos passageiros e à tripulação durante o trajeto até São Paulo.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o incidente

1. Onde ocorreu o pouso de emergência?

O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás.

2. Qual era o destino do voo da GOL?

O avião tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

3. Por que o avião retornou ao aeroporto?

A aeronave apresentou problemas técnicos logo após a decolagem, forçando o retorno por motivos de segurança.

4. A GOL informou quantos passageiros estavam no voo?

Não, a companhia aérea não divulgou o número de passageiros e tripulantes a bordo.

5. Quais direitos os passageiros possuem neste caso?

De acordo com a empresa, os clientes estão sendo atendidos conforme a Resolução 400 da ANAC, que regulamenta os direitos dos passageiros em casos de cancelamento de voos.