ENTRADA GRATUITA: 2º Baile da Primavera e escolha da Miss e Mister promete muita alegria e celebração para a terceira idade em Ubiratã

A Prefeitura de Ubiratã, por meio da Secretaria de Assistência Social, está preparando uma tarde especial de muita música, integração e diversão com a realização do 2º Baile da Primavera – Escolha da Miss e Mister Terceira Idade.



O evento será realizado no sábado, dia 12 de setembro, às 16 horas, no Khalifa Eventos, reunindo a melhor idade em uma celebração marcada pela alegria, valorização e reconhecimento dos participantes da terceira idade do município.



A programação contará com a animação da Banda Biografia, garantindo muita música e momentos inesquecíveis para todos os presentes. Além do baile, um dos grandes destaques da tarde será a escolha da Miss e do Mister Terceira Idade, uma homenagem à beleza, simpatia, história e participação ativa dos idosos na comunidade.



Mais do que um evento festivo, o Baile da Primavera representa um momento de convivência, fortalecimento dos vínculos sociais e valorização daqueles que carregam tantas experiências e contribuições para a história de Ubiratã.



🎟️ Ingressos GRATUITOS disponíveis

Os ingressos para participar do 2º Baile da Primavera já estão disponíveis na Secretaria de Assistência Social, localizada no CAM (Centro Administrativo Municipal).

O atendimento para retirada dos ingressos acontece de:

🕗 08h às 12h

🕐 13h às 17h

Garanta sua participação e venha celebrar uma tarde especial de música, amizade e muita animação!



2º Baile da Primavera – Escolha da Miss e Mister Terceira Idade

📅 Sábado – 12 de setembro

⏰ 16 horas

📍 Khalifa Eventos – Ubiratã



Uma festa preparada com carinho para celebrar quem tem muitas histórias para contar e muitos motivos para sorrir.