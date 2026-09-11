Baixa visão na infância: especialista alerta para a importância do diagnóstico precoce no desenvolvimento infantil

O diagnóstico precoce da baixa visão na infância é essencial para garantir o desenvolvimento global da criança e prevenir prejuízos ao seu futuro.

A visão é um fator fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Ela impacta diretamente áreas como o aprendizado escolar, a comunicação, a interação social e o desenvolvimento motor. Quando problemas visuais não são detectados a tempo, todo o processo de crescimento pode ser prejudicado.

A intervenção realizada logo nos primeiros sinais de alerta aumenta significativamente a chance de utilizar a chamada visão residual. Esse trabalho permite que a criança desenvolva estratégias funcionais importantes para sua autonomia e participação no mundo, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O alerta foi feito pela oftalmologista Maria de Fátima Neri durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, realizado em Salvador. A médica ressalta que a baixa visão na infância vai muito além de uma simples redução na acuidade visual, afetando profundamente a forma como a criança explora e compreende o ambiente ao seu redor.

Principais causas da baixa visão infantil

Segundo a especialista, a baixa visão pode ser decorrente de diversas condições que afetam o sistema ocular ou neurológico. Entre as causas mais frequentes citadas pela médica estão as retinopatias causadas por infecções como sífilis, toxoplasmose e citomegalovírus.

A prematuridade, o uso de visão em casos de alta miopia, doenças neurológicas e a deficiência visual cortical ou cerebral completam a lista de preocupações clínicas.

Como identificar sinais de alerta em casa

Para os pais, observar o comportamento diário é uma prática fundamental. Maria de Fátima Neri orienta que a família deve investigar se a criança reconhece rostos, se localiza objetos com facilidade e se consegue brincar com autonomia. O comportamento em diferentes níveis de iluminação também é um indicador importante.

Fique atento aos sinais de que algo pode estar errado: a criança não acompanha objetos com o olhar, demonstra pouca fixação visual, aproxima excessivamente os objetos dos olhos, esbarra ou tropeça com frequência, apresenta fotofobia ou busca intensa por luz, além de dificuldades em reconhecer pessoas e objetos.

A importância da estimulação visual funcional

O tratamento da baixa visão na infância envolve uma equipe multidisciplinar. A médica destaca que o objetivo não é apenas tratar o olho, mas proteger o desenvolvimento, a autonomia e o futuro da criança. O trabalho de habilitação deve ser abrangente e personalizado para cada caso.

Esse processo inclui estimulação visual funcional, uso de recursos ópticos e não ópticos, tecnologia assistiva, orientação e mobilidade. Além disso, a atuação de profissionais como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos, junto com a orientação familiar, é peça-chave para o sucesso terapêutico.

FAQ: Perguntas frequentes sobre baixa visão

1. Por que a baixa visão afeta o desenvolvimento global da criança?

A visão é a base para a construção da experiência infantil, influenciando o desenvolvimento motor, cognitivo, a linguagem e a interação social.

2. O que é a visão residual?

É o potencial visual remanescente que a criança possui, o qual, quando bem estimulado, permite a criação de estratégias funcionais para a autonomia.

3. Quais profissionais devem acompanhar a criança com baixa visão?

O acompanhamento é multidisciplinar, envolvendo oftalmologistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos.

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5. O que fazer ao notar sinais de alerta?É fundamental buscar avaliação Oftalmologia especializada imediatamente para diagnosticar a causa e iniciar precocemente o plano de estimulação visual funcional.