Cerco Polícia em Cascavel: helicóptero e viaturas caçam suspeitos de roubo de eletrônicos em prédio no Centro

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma grande mobilização de forças de segurança tomou conta do Centro de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (11). A operação, que contou com o apoio aéreo do helicóptero Falcão da Polícia Militar, teve como objetivo capturar suspeitos envolvidos em um roubo de carga de produtos eletrônicos.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a ocorrência começou após denúncias de um assalto registrado anteriormente no bairro Morumbi. As equipes policiais iniciaram as buscas imediatas, identificando que o crime teria envolvido uma dinâmica complexa com a participação de três veículos distintos.
A ação Polícia se intensificou quando os suspeitos fugiram em direção à área central da cidade. Ao serem localizados, os indivíduos se refugiaram em um prédio residencial situado na Rua Paraná, onde um cerco tático foi montado pelas equipes em solo e pelo suporte aéreo do helicóptero.
Durante a abordagem realizada no interior do imóvel, dois homens foram presos em flagrante. Segundo o Tenente Brandt, da Polícia Militar, os agentes conseguiram apreender um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado para render as vítimas durante o crime.
As autoridades informaram que, apesar do sucesso na prisão da dupla, um terceiro suspeito teria conseguido fugir do local. Este indivíduo teria levado consigo parte das mercadorias roubadas, o que mantém a investigação em andamento pelas autoridades policiais.
A movimentação intensa de viaturas policiais pelas ruas da cidade e o voo rasante do helicóptero Falcão chamaram a atenção de moradores e pedestres que passavam pelo Centro de Cascavel. O clima de tensão no local foi gerado pela rápida resposta das forças de segurança ao crime.
Após a detenção dos envolvidos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica completa do assalto e localizar o terceiro suspeito que participou da ação criminosa.
O que motivou a operação Polícia em Cascavel?A operação foi motivada por um roubo de carga de eletrônicos ocorrido no bairro Morumbi, que mobilizou viaturas e o helicóptero da PM.
Onde os suspeitos foram encontrados?
Os suspeitos foram localizados e presos em um prédio residencial na Rua Paraná, localizado na região central da cidade.
Quantas pessoas foram presas pela polícia?
Dois homens foram presos em flagrante durante a ação, sendo que um terceiro envolvido conseguiu fugir levando as mercadorias.
Houve apreensão de armas durante a ação?
Sim, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo que era utilizado pelos suspeitos para render as vítimas.
Qual é o status atual da investigação?
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi formalizado e as investigações prosseguem para identificar o foragido.