Cerco Polícia em Cascavel: helicóptero e viaturas caçam suspeitos de roubo de eletrônicos em prédio no Centro

Operação Polícia mobiliza helicóptero e viaturas no Centro de Cascavel após roubo de carga de eletrônicos nesta sexta-feira

Uma grande mobilização de forças de segurança tomou conta do Centro de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (11). A operação, que contou com o apoio aéreo do helicóptero Falcão da Polícia Militar, teve como objetivo capturar suspeitos envolvidos em um roubo de carga de produtos eletrônicos.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a ocorrência começou após denúncias de um assalto registrado anteriormente no bairro Morumbi. As equipes policiais iniciaram as buscas imediatas, identificando que o crime teria envolvido uma dinâmica complexa com a participação de três veículos distintos.

A ação Polícia se intensificou quando os suspeitos fugiram em direção à área central da cidade. Ao serem localizados, os indivíduos se refugiaram em um prédio residencial situado na Rua Paraná, onde um cerco tático foi montado pelas equipes em solo e pelo suporte aéreo do helicóptero.

Dinâmica da captura e apreensão

Durante a abordagem realizada no interior do imóvel, dois homens foram presos em flagrante. Segundo o Tenente Brandt, da Polícia Militar, os agentes conseguiram apreender um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado para render as vítimas durante o crime.

As autoridades informaram que, apesar do sucesso na prisão da dupla, um terceiro suspeito teria conseguido fugir do local. Este indivíduo teria levado consigo parte das mercadorias roubadas, o que mantém a investigação em andamento pelas autoridades policiais.

Impacto na região central

A movimentação intensa de viaturas policiais pelas ruas da cidade e o voo rasante do helicóptero Falcão chamaram a atenção de moradores e pedestres que passavam pelo Centro de Cascavel. O clima de tensão no local foi gerado pela rápida resposta das forças de segurança ao crime.

Após a detenção dos envolvidos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica completa do assalto e localizar o terceiro suspeito que participou da ação criminosa.

FAQ – Perguntas e Respostas

O que motivou a operação Polícia em Cascavel?A operação foi motivada por um roubo de carga de eletrônicos ocorrido no bairro Morumbi, que mobilizou viaturas e o helicóptero da PM.

Onde os suspeitos foram encontrados?

Os suspeitos foram localizados e presos em um prédio residencial na Rua Paraná, localizado na região central da cidade.

Quantas pessoas foram presas pela polícia?

Dois homens foram presos em flagrante durante a ação, sendo que um terceiro envolvido conseguiu fugir levando as mercadorias.

Houve apreensão de armas durante a ação?

Sim, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo que era utilizado pelos suspeitos para render as vítimas.

Qual é o status atual da investigação?

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi formalizado e as investigações prosseguem para identificar o foragido.