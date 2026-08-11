Banco Central destaca desaceleração da inflação e mantém cautela sobre riscos econômicos

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pelo Banco Central, evidencia um ambiente de desaceleração da inflação, apesar da manutenção de riscos relevantes para a economia brasileira. O documento revela que a decisão de reduzir a taxa básica de juros (Selic) para 14% ao ano foi tomada com cautela, considerando as expectativas inflacionárias ainda elevadas.

O Banco Central avalia que a diminuição dos juros está alinhada com a estratégia de convergência da inflação para a meta estabelecida, contribuindo para a estabilidade dos preços e para a suavização das oscilações da atividade econômica, além de favorecer o pleno emprego, segundo informações da Agência Brasil.

Contexto da inflação e política monetária

A ata destaca que, embora a inflação ao consumidor tenha apresentado desaceleração nas leituras mais recentes, ela permanece acima do limite superior da meta. Os preços ao produtor tiveram queda, influenciados especialmente pela indústria extrativa, que engloba setores como mineração, petróleo, gás natural e carvão.

O documento ressalta, entretanto, a continuidade da pressão inflacionária devido à demanda e reforça que os juros devem permanecer em nível restritivo para consolidar o processo de desinflação.

Incertezas internas e desafios econômicos

O Copom observa sinais de moderação gradual na atividade econômica interna desde sua última reunião, com uma desaceleração na trajetória de crescimento. Apesar disso, o mercado de trabalho ainda exibe dinâmica positiva, com taxas de desemprego em níveis historicamente baixos, embora o ritmo de criação de empregos esteja perdendo força. Os rendimentos médios, embora tenham desacelerado, continuam crescendo em termos reais acima da produtividade do trabalho.

Além disso, o crescimento do crédito direcionado e as incertezas relacionadas à estabilização da dívida pública são apontados como potenciais pressões para as taxas de juros da economia.

Riscos no cenário externo e volatilidade global

De acordo com a ata, o cenário internacional permanece marcado por elevada volatilidade e incertezas significativas. Entre os principais fatores de preocupação estão os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio e as dúvidas sobre os rumos da política monetária em economias avançadas.

O Banco Central chama atenção para a instabilidade decorrente das incertezas em relação à política econômica dos Estados Unidos, destacando o ambiente de volatilidade nos preços de ativos financeiros e commodities, o que exige cautela para países emergentes como o Brasil.

Perguntas frequentes

Por que o Banco Central reduziu a taxa Selic se a inflação ainda está alta?

O Copom avaliou que a redução da Selic para 14% ao ano está compatível com a estratégia de convergência da inflação para a meta, considerando uma desaceleração na inflação e o ambiente de riscos, para estimular a atividade econômica com prudência.

Quais são os principais riscos apontados pelo Banco Central?

Os riscos incluem a pressão da demanda sobre a inflação, as incertezas na estabilidade da dívida pública, a volatilidade do cenário externo, especialmente em relação aos conflitos no Oriente Médio e as políticas econômicas dos Estados Unidos.

Como está o mercado de trabalho no Brasil atualmente?

O mercado de trabalho brasileiro permanece aquecido, com desemprego em níveis historicamente baixos, embora o ritmo de crescimento da ocupação esteja desacelerando. Os rendimentos médios ainda crescem em termos reais, acima da produtividade do trabalho.