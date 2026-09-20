Bears despencam de 59 pontos para derrota frustrante contra Vikings e preocupam com lesão de Caleb Williams

O Chicago Bears viveu um contraste marcante na NFL, passando de uma atuação ofensiva de gala na estreia para uma derrota complicada diante dos Vikings.

Após impressionar o mundo do futebol americano com 59 pontos marcados na primeira rodada, o Chicago Bears enfrentou um cenário drasticamente diferente neste domingo (20). A equipe não conseguiu repetir o desempenho e terminou derrotada pelo Minnesota Vikings por 9 a 3, em partida realizada no Soldier Field, conforme informação divulgada pelo ge.

O resultado frustrante colocou um ponto final nas expectativas imediatas após a estreia histórica.

Abaixo, detalhamos os principais desdobramentos deste confronto defensivo e o impacto da lesão que preocupa a torcida de Chicago para os próximos compromissos da liga.

Uma batalha defensiva sem brilho

O jogo foi marcado por uma disputa onde nenhum dos times conseguiu encontrar o caminho para a endzone. Sem nenhum touchdown anotado, a pontuação foi construída exclusivamente através de field goals. Will Reichard, kicker dos Vikings, converteu três oportunidades, enquanto o brasileiro Cairo Santos marcou o único ponto do Chicago Bears, apesar de ter tido uma tentativa bloqueada no último quarto.

Preocupação com Caleb Williams

O momento mais crítico da tarde ocorreu no último quarto, quando o quarterback titular Caleb Williams sofreu uma lesão ao tentar escapar de um bloqueio defensivo. O jogador precisou deixar o campo de maca, cobrindo o rosto com uma toalha. Segundo o ge, a suspeita inicial é de uma lesão no músculo posterior da coxa, com exames de Images agendados para esta segunda-feira para confirmar a gravidade.

Dificuldades ofensivas e estatísticas

O ataque dos Bears, que prometia ser um dos melhores da história segundo o treinador Ben Johnson, teve uma performance muito abaixo do esperado. Williams completou 15 de 26 passes para 138 jardas, sendo interceptado uma vez e sofrendo três sacks. O running back D’Andre Swift também desperdiçou uma chance clara de pontuação ao sofrer um fumble próximo à linha de gol.

Próximos passos na temporada

Com o resultado, o Minnesota Vikings segue invicto e se prepara para visitar o Tampa Bay Buccaneers no próximo domingo (27). Já o Chicago Bears, agora com uma vitória e uma derrota, terá o desafio de receber o Philadelphia Eagles na segunda-feira (28), aguardando atualizações sobre a condição de saúde de seu principal jogador.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Qual foi o placar final do jogo entre Bears e Vikings?

O Minnesota Vikings venceu o Chicago Bears por 9 a 3.

2. Por que o jogo teve uma pontuação tão baixa?

Foi uma batalha defensiva onde nenhum dos times chegou a 300 jardas totais ou anotou qualquer touchdown, sendo todos os pontos marcados via field goals.

3. O que aconteceu com o quarterback Caleb Williams?

Williams sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa no último quarto e deixou o campo de maca para realizar exames médicos.

4. Qual foi a participação do brasileiro Cairo Santos na partida?

Cairo Santos, kicker dos Bears, marcou o único field goal da equipe, embora tenha tido outra tentativa bloqueada pela defesa adversária.

5. Quando o Chicago Bears volta a jogar pela NFL?

A equipe volta a campo na segunda-feira (28), quando recebe o Philadelphia Eagles em casa.