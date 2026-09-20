Ponte Preta vence CRB por 1 a 0 e encerra jejum de cinco meses

Gol de Brandão, aos 39 do segundo tempo, deu a vitória no Moisés Lucarelli; clube ocupa a lanterna da Série B e não vencia desde abril

A Ponte Preta venceu o CRB por 1 a 0 na manhã de domingo, 20 de setembro de 2026, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O único gol da partida foi marcado por Brandão aos 39 minutos do segundo tempo, segundo relatório da Agência Estádio publicado pela CGN.

A vitória encerrou um jejum de vitórias que durava praticamente cinco meses; as duas únicas vitórias anteriores da Ponte na Série B haviam ocorrido em abril. Apesar do triunfo, o time segue na lanterna da competição com 13 pontos.

O jogo

Com o campo pesado pela chuva, a partida foi truncada. A Ponte teve as primeiras chances, com finalizações de Juan Rodrigues e Gabriel defendidas por Vitor Caetano. Aos poucos o CRB passou a dominar a posse e levou perigo com Hereda e Pedro Castro, sem sucesso.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Manu lançou para Jota na esquerda da área, o lateral cruzou rasteiro e Brandão completou para o gol. Na reta final o CRB pressionou, mas o goleiro Vinícius Ferrari fez defesas importantes, inclusive em chutes de Crystopher, e a Ponte segurou a vantagem.

Situação na tabela

Segundo a Agência Estádio, após o resultado a Ponte Preta permanece na lanterna (20º) com 13 pontos, quatro a menos que o vice-lanterna América-MG, que tem 17 pontos. A matéria informa que o clube ainda disputará 27 pontos nas partidas restantes e que a diferença para sair do Z-4 é de 19 pontos

Contexto extracampo

O triunfo ocorreu um dia após o Conselho Deliberativo vetar a transformação do clube em SAF em protesto à diretoria atual. A reportagem também menciona grave crise financeira no clube, que motivou uma greve momentânea dos jogadores. A diretoria recebeu apoio de empresários ligados à SAF do Boavista-RJ, que cedeu atletas, e anunciou um novo patrocinador master no sábado, sem divulgar valores.

Ficha técnica