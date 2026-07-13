Beneficiários que começaram a receber a partir de maio terão 13º salário pago em novembro — Instituto Nacional do Seguro Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa que os segurados que tiveram benefícios concedidos a partir de maio receberão o 13º salário conforme o calendário de pagamentos de novembro.

Neste ano, o INSS antecipou o pagamento do abono anual para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que já recebiam benefícios até abril. Os depósitos foram realizados nos meses de abril e maio.

Já os segurados que passaram a receber o benefício depois da antecipação terão o 13º salário pago em novembro, conforme o calendário regular do INSS, desde que o benefício dê direito ao abono. Os pagamentos referentes a novembro ocorrem entre 24/11 e 7/12, de acordo com o número final do cartão de benefício.

Confira o calendário anual de pagamentos.

O 13º salário é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte, e, quando houver previsão legal, também aos beneficiários de benefícios concedidos por legislação especial. Não têm direito ao abono anual os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), por se tratar de benefício assistencial.

Nos benefícios temporários ou concedidos após o período da antecipação, como o benefício por incapacidade temporária e o salário maternidade, o valor do 13º é calculado de forma proporcional ao período de recebimento do benefício e pago durante sua vigência, conforme as regras aplicáveis.

Texto: Maria Tereza Castro (Ascom)