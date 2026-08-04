Candidatura de Alexandre Curi ao Senado pelo Republicanos movimenta o cenário político do Paraná para as eleições de 2026

O Republicanos oficializou a candidatura de Alexandre Curi ao Senado pelo Paraná, consolidando uma estratégia de unidade política para o pleito de 2026.

O cenário político paranaense ganhou um novo capítulo importante nesta segunda-feira, dia 3, com o anúncio oficial feito durante a convenção do partido em Curitiba. A movimentação altera as projeções eleitorais no estado.

Alexandre Curi, atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, é o nome escolhido pela legenda para disputar uma das vagas ao Senado Federal. A decisão marca uma mudança estratégica significativa na trajetória do parlamentar.

Conforme informações divulgadas pelo Republicanos, o anúncio foi feito para fortalecer a base aliada do governador Ratinho Júnior, garantindo a coesão do grupo político nas próximas eleições, conforme detalhado na fonte oficial do conteúdo.

A decisão de abrir mão da disputa ao governo

Curi, que anteriormente chegou a lançar uma pré-candidatura ao governo do Paraná, explicou que o movimento é uma renúncia em prol da harmonia. O foco principal agora é a consolidação de um projeto coletivo no estado.

O parlamentar destacou a importância da continuidade da pacificação entre os poderes. Segundo ele, a parceria com Ratinho Júnior é fundamental para o desenvolvimento do Paraná, colocando sempre os interesses estaduais acima de divergências internas.

Alianças e força do Republicanos no pleito

A candidatura de Alexandre Curi ao Senado ocorre dentro de uma coligação robusta. O Republicanos caminha ao lado do PSD, partido do governador, além da Federação PSDB-Cidadania e da Federação União Progressista.

Essa união busca garantir uma base de sustentação sólida para os próximos anos. Com o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previsto até 15 de agosto, a movimentação de Curi sinaliza uma disputa acirrada por votos.

Trajetória política de Alexandre Curi

Com graduação em gestão pública, Alexandre Maranhão Khury possui uma longa carreira no legislativo. Ele iniciou sua trajetória como vereador de Curitiba no ano 2000, antes de ascender à Assembleia Legislativa do Paraná.

Na Alep, Curi foi reeleito sucessivamente em diversas legislaturas. Em 2022, destacou-se como o deputado estadual mais votado do estado, ocupando a presidência da Casa desde 2025, o que confere peso político à sua nova candidatura ao Senado.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a candidatura

Quem é Alexandre Curi? Ele é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e um dos políticos mais votados do estado, com vasta experiência em gestão pública.

Por que ele desistiu do governo? Curi afirmou que abriu mão da pré-candidatura ao governo em prol da unidade do grupo político e da pacificação entre os poderes no Paraná.

Quais partidos apoiam a candidatura de Curi? A candidatura faz parte de uma coligação que inclui o PSD, a Federação PSDB-Cidadania e a Federação União Progressista.

Qual o próximo passo do processo eleitoral? Os partidos devem registrar oficialmente os nomes no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto, antes do início da campanha.

Quando ocorrem as eleições? As eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual estão marcadas para o dia 4 de outubro.