Beto Carrero investe mais de R$ 24 milhões em retrofit inédito da Fire Whip com novos trilhos e tecnologia de última geração

Fire Whip passará pela maior transformação de sua história no Beto Carrero World, com mais conforto durante o percurso e a mesma adrenalina que conquistou gerações.

Bom Dia SC – Tem gente que passa pela Fire Whip e já sente um frio na barriga só de olhar. Tem quem pare na frente dos trilhos, respire fundo e pense: “Hoje eu vou.” Tem os amigos que se desafiam na fila. Os casais que apertam as mãos na subida e tem também os pais que convencem os filhos de que vai ser divertido, e depois são os que mais gritam durante o percurso.

Há quase 20 anos, a Fire Whip faz parte dessas memórias. Mais do que uma montanha-russa, ela se tornou um dos grandes símbolos do Beto Carrero World. Cenário de desafios superados, risadas compartilhadas e momentos inesquecíveis entre amigos e famílias. E, assim como toda grande lenda, chegou a hora de escrever um novo capítulo dessa história. Para isso, o Beto Carrero World investirá mais de R$ 24 milhões em uma transformação completa da atração. A missão é preservar tudo aquilo que faz a Fire Whip acelerar corações há quase duas décadas, mas levando a experiência a um novo nível de conforto, tecnologia e emoção.

Montanha-russa Fire Whip

Inaugurada em 2008, a atração carrega uma história especial. Ela foi a última montanha-russa adquirida por Beto Carrero, fundador do parque. Talvez seja por isso que ela tenha se tornado muito mais do que uma atração radical, ela faz parte da história e das memórias de gerações de visitantes.

A principal transformação acontecerá justamente onde a aventura ganha vida, no percurso. Para garantir uma experiência ainda melhor aos visitantes, a Fire Whip passará por um processo de “retracking”, que consiste na substituição completa dos trilhos da atração. Ao todo, serão renovados 502 metros de percurso, tornando a viagem mais suave e agradável, sem alterar a essência que transformou a montanha-russa em um dos grandes ícones do parque. A velocidade, as inversões, o frio na barriga e a adrenalina continuam os mesmos. O que muda é a sensação ao longo do trajeto, que ficará ainda mais fluida e confortável para os aventureiros.

Ao todo, serão instaladas 194 toneladas de novos equipamentos, mas a transformação vai muito além do que os visitantes conseguem enxergar. Nos bastidores, a Fire Whip também ganhará novos sistemas tecnológicos, incluindo freios magnéticos e uma moderna plataforma de automação desenvolvida na Holanda.

Beto Carrero investe mais de R$ 24 milhões para retrofit inédito na montanha-russa Fire Whip com novos trilhos e tecnologia de última geração/ Foto: Maythe Novak

“Quem olha uma montanha-russa funcionando muitas vezes não imagina toda a tecnologia e o trabalho que existem nos bastidores. O nosso principal objetivo com essa transformação é melhorar a experiência do visitante. A Fire Whip continuará sendo a montanha-russa radical que todos conhecem, mas agora com um percurso sem bater tanto, muito mais suave, confortável e fluido. Temos certeza de que quem já andou vai sentir a diferença logo na primeira volta”, destaca Dirceu Herkenhoff, diretor de Operações do Beto Carrero World.

A modernização mobilizará cerca de 140 profissionais, que atuarão em três turnos de trabalho para dar vida a essa nova fase da atração. E antes que os primeiros aventureiros voltem a embarcar, cada detalhe será testado com rigor. Serão mais de 160 horas de testes e simulações, incluindo operações sem passageiros e com cargas equivalentes à ocupação máxima dos carrinhos. Tudo para garantir que, quando a Fire Whip voltar a acelerar pelos trilhos, esteja pronta para proporcionar a mesma emoção de sempre, com ainda mais conforto e tecnologia.

A Fire Whip ficará temporariamente fechada entre os meses de junho e agosto, afinal, toda grande aventura merece um novo começo. Quando os carrinhos voltarem a percorrer os trilhos, os visitantes encontrarão a mesma adrenalina que transformou a atração em um ícone do parque, mas com uma experiência renovada, mais confortável, fluida e preparada para continuar acelerando corações pelas próximas gerações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Beto Carrerro World