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Gasolina mais cara? Governo esconde decisão que afeta seu bolso na próxima semana

Gasolina mais cara? Governo esconde decisão que afeta seu bolso na próxima semana

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Gasolina mais cara? Governo esconde decisão que afeta seu bolso na próxima semana
Preço do combustível fica mais caro nas bombas. Foto: Pixabay.

O Ministério da Fazenda adiou para a próxima semana a decisão sobre o fim do subsídio de R$ 0,44 por litro de gasolina. A nova alta dos preços do petróleo nesta quinta-feira (9) motivou o adiamento. As informações são da Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, pretendia anunciar o fim da subvenção esta semana, mas voltou atrás após Estados Unidos e Irã voltarem a se atacar militarmente nesta quarta-feira (8). O ataque provocou a imediata escalada do preço do barril de petróleo.

“Ontem, o preço do barril do petróleo voltou a subir para US$ 80, então, temos que ter cautela para retirar o subsídio”, disse Durigan em entrevista à Rádio Gaúcha. “Vou analisar a retirada na próxima semana e, dependendo da situação, eu gostaria de retirar o subsídio da gasolina, parcial ou totalmente”, acrescentou o ministro.

Subsídio evita pressão nos preços

O objetivo da subvenção ao combustível é evitar que a escalada dos preços globais encareça o custo de vida no Brasil, pressionando os preços dos produtos e serviços. O desconto de R$ 0,44 por litro funciona como uma proteção para o bolso do consumidor.

Mistura de etanol e biodiesel segue sem mudanças

De acordo com Durigan, o cenário de incerteza não afeta os planos federais de aumentar as misturas de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Aprovada em 2024, a Lei do Combustível do Futuro (14.993) estabelece que a proporção de etanol misturada à gasolina C pode variar entre 27% e 35%, e a de biodiesel no diesel de origem fóssil deve chegar a 20% em 1º de março 2030.

“Não altera nada. Pelo contrário. Fortalece o que o Brasil tem feito”, comentou Durigan, revelando que o governo federal não descarta propor percentuais ainda maiores.

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Corinthia Mes

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