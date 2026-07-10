Uma perseguição policial movimentou a noite de domingo (14) em Itapejara d’Oeste, no Sudoeste do Paraná. A ação terminou com a apreensão de quase 120 quilos de drogas e a prisão de um homem.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h, uma equipe que realizava patrulhamento na entrada da cidade, sentido Verê, avistou um Renault Sandero em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o motorista acelerou e desobedeceu às ordens de parada, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.

Segundo informações, diante do risco à vida de motoristas e pedestres, os policiais efetuaram disparos contra os pneus do veículo na tentativa de interromper a fuga. Mesmo assim, o condutor continuou até que, em determinado momento, o carro pegou fogo.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito, com o veículo em chamas, saltou do carro ainda em movimento e tentou fugir a pé entre algumas residências. Ele foi localizado e detido pela equipe policial.

O homem sofreu queimaduras e foi encaminhado para um hospital em Pato Branco, onde permanece sob observação. No total, foram apreendidos 119,9 quilos de maconha e 4,97 quilos de haxixe (conhecido como “moruga”), além do veículo utilizado na fuga. O suspeito foi preso em flagrante e deverá responder por tráfico de drogas.

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