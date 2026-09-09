Receita Federal encontra 50 ampolas de emagrecedores dentro de chapéus de festa junina em ônibus

Apreensão ocorreu em fiscalização de rotina no Paraná; 50 ampolas estavam na bagagem de um passageiro em um ônibus Foz do Iguaçu–São Paulo

A Receita Federal encontrou 50 ampolas de medicamentos para emagrecimento escondidas dentro de chapéus de festa junina na bagagem de um passageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu–São Paulo.

A apreensão foi realizada durante uma fiscalização de rotina nesta terça-feira (8), no Paraná. Não houve prisões.

Detalhes da apreensão

Segundo a Receita Federal, os produtos estavam distribuídos entre vários chapéus, em uma tentativa de dificultar a localização durante a abordagem. As 50 ampolas foram retidas e encaminhadas para os procedimentos previstos pela fiscalização.

Desdobramentos

O órgão informou que serão formalizadas representações fiscais para fins penais junto ao Ministério Público Federal (MPF). A Receita Federal não detalhou a origem dos medicamentos nem o destino a que se destinavam até a publicação da reportagem.