Receita Federal encontra 50 ampolas de emagrecedores dentro de chapéus de festa junina em ônibus

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A Receita Federal encontrou 50 ampolas de medicamentos para emagrecimento escondidas dentro de chapéus de festa junina na bagagem de um passageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu–São Paulo.
A apreensão foi realizada durante uma fiscalização de rotina nesta terça-feira (8), no Paraná. Não houve prisões.
Segundo a Receita Federal, os produtos estavam distribuídos entre vários chapéus, em uma tentativa de dificultar a localização durante a abordagem. As 50 ampolas foram retidas e encaminhadas para os procedimentos previstos pela fiscalização.
O órgão informou que serão formalizadas representações fiscais para fins penais junto ao Ministério Público Federal (MPF). A Receita Federal não detalhou a origem dos medicamentos nem o destino a que se destinavam até a publicação da reportagem.