Chuvas e trovoadas no Centro-Sul

Áreas de instabilidade avançam pelo território brasileiro nesta quarta-feira, trazendo riscos de tempestades, granizo e ventos fortes para diversas regiões do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um cenário de instabilidade atmosférica ao longo desta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A formação de áreas de baixa pressão no interior da América do Sul, combinada a um cavado sobre a Região Sul, cria condições favoráveis para a ocorrência de chuvas e trovoadas.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o alerta se estende para o Centro-Oeste, Região Sul e partes do Sudeste e Norte. Estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão entre os locais com maior potencial para tempestades severas.

Abaixo, detalhamos como o clima deve se comportar em cada região e quais são os cuidados necessários diante dos avisos de perigo potencial emitidos pelos meteorologistas.

Instabilidade na Região Sudeste e capitais

No Sudeste, os estados de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais estão sob aviso amarelo de perigo potencial. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão incluídas nas áreas de atenção.

Durante a tarde e a noite desta quarta-feira, as chuvas com trovoadas devem se intensificar, atingindo todo o território paulista e áreas estratégicas de Minas e Rio. Nas demais regiões, o céu permanece com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas.

Alerta de tempestades na Região Sul

A Região Sul enfrenta instabilidades intensas. Segundo o Inmet, o Paraná, Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul possuem avisos vigentes para tempestades. Apenas o extremo sul gaúcho permanece fora da zona de alerta crítico neste momento.

Em Curitiba, o tempo chuvoso deve manter as temperaturas baixas, com máxima prevista de 16 °C. Já em Florianópolis, os termômetros podem chegar aos 24 °C. A previsão indica que a chuva deve persistir ao longo de toda a quinta-feira nessas áreas.

Condições no Centro-Oeste e Nordeste

O Centro-Oeste também está em alerta, com grande parte de Mato Grosso, sul de Goiás e todo o estado de Mato Grosso do Sul sob aviso de perigo potencial para tempestades. O cenário de instabilidade deve se manter nessas localidades também durante a quinta-feira.

Em contraste, o Nordeste apresenta um cenário distinto. Enquanto o litoral recebe chuvas fracas, a região agrícola do Matopiba segue com tempo seco, quente e baixa umidade do ar, estendendo-se por partes do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia.

Perguntas frequentes sobre a previsão do tempo

Quais estados estão sob aviso de tempestade para esta quarta-feira?

O aviso abrange Paraná, Santa Catarina, centro-norte do Rio Grande do Sul, São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e grande parte do Mato Grosso.

Como ficará o tempo no Nordeste?

As chuvas ficam concentradas e fracas na faixa litorânea. Já na região do Matopiba, predomina o tempo seco, quente e com baixa umidade do ar.

As capitais do Sudeste devem se preparar para chuvas?

Sim, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão incluídas nos avisos de perigo potencial para tempestades para esta quarta e quinta-feira.

O que causa essa instabilidade nas regiões Centro-Sul?

O Inmet explica que o fenômeno é causado por áreas de baixa pressão no interior da América do Sul e por um cavado sobre a Região Sul, gerando um ambiente atmosférico instável.