Bloqueio na Serra da Esperança: Obras na BR-277 alteram o trânsito e exigem atenção redobrada dos motoristas nesta região do Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Quem transita pela região central do Paraná precisa ficar atento às mudanças no tráfego da BR-277. A Serra da Esperança, trecho crítico que conecta Guarapuava a Prudentópolis, iniciou nesta segunda-feira, dia 27, um período de bloqueios parciais para a realização de obras essenciais de manutenção e segurança.
A previsão é que as intervenções sigam até o dia 17 de agosto. Durante esse intervalo, o trânsito operará no sistema pare e siga, o que deve gerar interrupções temporárias e a formação de filas ao longo da rodovia, exigindo paciência e planejamento de quem utiliza o caminho.
Conforme informações divulgadas pela EPR Iguaçu, concessionária responsável pela administração do trecho, as obras são medidas preventivas necessárias após o registro de uma queda de talude ocorrida em janeiro, integrando um monitoramento geotécnico constante.
O bloqueio ocorre em pontos estratégicos da rodovia para garantir a segurança das equipes de trabalho e dos usuários. No sentido Cascavel, a interrupção acontece no km 311, enquanto no sentido Curitiba, o bloqueio está localizado no km 316.
Segundo o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas, o objetivo principal é remover materiais com risco de queda e limpar a encosta. Essa ação vai permitir uma inspeção técnica mais detalhada, facilitando estudos futuros para a estabilização definitiva do maciço rochoso.
As intervenções incluem a supressão de vegetação e a retirada de pequenos blocos de rocha que apresentam potencial de desprendimento. O procedimento é fundamental para evitar acidentes graves, como os registrados em anos anteriores, que causaram grandes prejuízos logísticos ao estado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os condutores, especialmente de veículos de carga e ônibus, busquem rotas alternativas, como a PR-364 entre Guarapuava e Irati. Caso não seja possível evitar a serra, a orientação é respeitar rigorosamente a sinalização.
Para quem precisar de auxílio mecânico ou atendimento médico durante o período de obras, a concessionária disponibiliza um canal de emergência gratuito. O contato pode ser feito pelo número 0800 277 0163, que também atende via WhatsApp.
A prudência é a melhor aliada dos motoristas neste período. Planejar o horário da viagem e manter a distância de segurança são atitudes que ajudam a reduzir o estresse causado pela espera no sistema de tráfego alternado implantado na Serra da Esperança.
1. Até quando vai o bloqueio na Serra da Esperança?
A previsão é de que as obras durem até o dia 17 de agosto.
2. Como funciona o trânsito no local?
O tráfego está operando em sistema pare e siga, com interrupções temporárias do fluxo de veículos.
3. Qual é a rota alternativa sugerida pela PRF?
A recomendação é utilizar a rodovia PR-364, que liga Guarapuava a Irati.
4. Por que essas obras estão sendo realizadas?
Trata-se de uma intervenção preventiva para remover vegetação e rochas instáveis, visando a segurança viária após deslizamentos anteriores.
5. Onde posso pedir ajuda em caso de emergência na BR-277?
Você pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone ou WhatsApp 0800 277 0163.