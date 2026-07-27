Bloqueio na Serra da Esperança: Obras na BR-277 alteram o trânsito e exigem atenção redobrada dos motoristas nesta região do Paraná

Obras emergenciais na Serra da Esperança interditam parcialmente a BR-277 e impactam o fluxo de veículos entre Guarapuava e Prudentópolis por 20 dias

Quem transita pela região central do Paraná precisa ficar atento às mudanças no tráfego da BR-277. A Serra da Esperança, trecho crítico que conecta Guarapuava a Prudentópolis, iniciou nesta segunda-feira, dia 27, um período de bloqueios parciais para a realização de obras essenciais de manutenção e segurança.

A previsão é que as intervenções sigam até o dia 17 de agosto. Durante esse intervalo, o trânsito operará no sistema pare e siga, o que deve gerar interrupções temporárias e a formação de filas ao longo da rodovia, exigindo paciência e planejamento de quem utiliza o caminho.

Conforme informações divulgadas pela EPR Iguaçu, concessionária responsável pela administração do trecho, as obras são medidas preventivas necessárias após o registro de uma queda de talude ocorrida em janeiro, integrando um monitoramento geotécnico constante.

Entenda os detalhes dos bloqueios e as interdições na via

O bloqueio ocorre em pontos estratégicos da rodovia para garantir a segurança das equipes de trabalho e dos usuários. No sentido Cascavel, a interrupção acontece no km 311, enquanto no sentido Curitiba, o bloqueio está localizado no km 316.

Segundo o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas, o objetivo principal é remover materiais com risco de queda e limpar a encosta. Essa ação vai permitir uma inspeção técnica mais detalhada, facilitando estudos futuros para a estabilização definitiva do maciço rochoso.

Medidas de segurança e orientações para os motoristas

As intervenções incluem a supressão de vegetação e a retirada de pequenos blocos de rocha que apresentam potencial de desprendimento. O procedimento é fundamental para evitar acidentes graves, como os registrados em anos anteriores, que causaram grandes prejuízos logísticos ao estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os condutores, especialmente de veículos de carga e ônibus, busquem rotas alternativas, como a PR-364 entre Guarapuava e Irati. Caso não seja possível evitar a serra, a orientação é respeitar rigorosamente a sinalização.

Como solicitar suporte durante o trajeto na rodovia

Para quem precisar de auxílio mecânico ou atendimento médico durante o período de obras, a concessionária disponibiliza um canal de emergência gratuito. O contato pode ser feito pelo número 0800 277 0163, que também atende via WhatsApp.

A prudência é a melhor aliada dos motoristas neste período. Planejar o horário da viagem e manter a distância de segurança são atitudes que ajudam a reduzir o estresse causado pela espera no sistema de tráfego alternado implantado na Serra da Esperança.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Até quando vai o bloqueio na Serra da Esperança?

A previsão é de que as obras durem até o dia 17 de agosto.

2. Como funciona o trânsito no local?

O tráfego está operando em sistema pare e siga, com interrupções temporárias do fluxo de veículos.

3. Qual é a rota alternativa sugerida pela PRF?

A recomendação é utilizar a rodovia PR-364, que liga Guarapuava a Irati.

4. Por que essas obras estão sendo realizadas?

Trata-se de uma intervenção preventiva para remover vegetação e rochas instáveis, visando a segurança viária após deslizamentos anteriores.

5. Onde posso pedir ajuda em caso de emergência na BR-277?

Você pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone ou WhatsApp 0800 277 0163.