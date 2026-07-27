Barra de ferro atravessa carro em rodovia do Paraná e ocupantes sobrevivem por milagre: ‘A gente nasceu de novo’

O susto na PR-323 deixou a comunidade em choque, mas o desfecho foi marcado por um livramento, já que a barra de ferro atravessou o veículo e ninguém morreu.

Uma viagem de rotina entre as cidades de Pérola e Maringá, no noroeste do Paraná, tornou-se um episódio de sobrevivência na última sexta-feira, dia 24. O motorista Geovane Useda da Cruz foi surpreendido por uma barra de ferro que se soltou de um caminhão que seguia no sentido contrário.

O objeto, que possui aproximadamente um metro de comprimento, atingiu o para-brisa do carro em alta velocidade, atravessou o vidro e causou danos estruturais significativos ao veículo. O momento foi descrito como um verdadeiro livramento pelas vítimas envolvidas.

Conforme informações divulgadas pela imprensa local, o incidente ocorreu por volta das 10h30, na altura do quilômetro 190 da PR-323, na região de Jussara, conforme apurado sobre o caso.

Como o acidente aconteceu na rodovia

O motorista Geovane, que trabalha para a prefeitura de Pérola, transportava um paciente para uma consulta médica quando a peça metálica atingiu o carro. Inicialmente, ele acreditou que se tratava apenas de uma pedra, dada a rapidez e a força do impacto inesperado no para-brisa.

A barra de ferro atravessou o vidro, quebrou o retrovisor e atingiu a coluna do carro, rasgando parte da estrutura interna. O passageiro, que estava no banco do carona, acabou ficando com a peça metálica no colo logo após o impacto, o que gerou um momento de desespero imediato.

O estado de saúde das vítimas

Apesar da gravidade do impacto, os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. Geovane sofreu cortes nas mãos e no rosto devido aos estilhaços de vidro, enquanto o passageiro teve o nariz quebrado ao ser atingido de raspão pela peça que perfurou o carro.

O motorista agiu rápido para socorrer o passageiro e retirá-lo do veículo em segurança. Ambos foram prontamente atendidos pelas equipes de resgate e receberam alta médica no mesmo dia, o que reforça a percepção de que o episódio foi um milagre para todos os envolvidos.

A lição de sobrevivência e o trauma

Mesmo fora de perigo, o motorista relata que o trauma do acidente ainda é muito forte. Ele destacou que a rotina nas estradas brasileiras esconde riscos constantes, onde um simples trajeto de trabalho pode se transformar em uma situação de vida ou morte em questão de segundos.

Ao refletir sobre o ocorrido, Geovane afirmou, conforme seu relato: A gente nasceu de novo. Ele expressou gratidão pela vida e reconheceu que, por poucos centímetros de diferença, o desfecho desta barra de ferro atravessando o carro poderia ter sido fatal.

Medidas de segurança e a investigação

Até o momento, não foi possível identificar o caminhão de onde a peça se desprendeu, dificultando a responsabilização legal pelo incidente. A prefeitura de Pérola emitiu uma nota oficial agradecendo o socorro prestado e celebrando o fato de que os servidores estão bem.

Especialistas em trânsito reforçam que o transporte de cargas exige inspeção rigorosa. Objetos mal fixados em caminhões representam um perigo constante nas rodovias, podendo causar acidentes graves como o que vitimou o veículo na PR-323.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que causou o acidente? Uma barra de ferro de um metro se soltou de um caminhão no sentido contrário e perfurou o carro.

Onde o acidente aconteceu? O caso foi registrado na rodovia PR-323, no quilômetro 190, próximo ao município de Jussara, no Paraná.

Alguém morreu no impacto? Não, tanto o motorista quanto o passageiro tiveram apenas ferimentos leves e receberam alta no mesmo dia.

Foi possível localizar o caminhão? Não, o motorista não conseguiu identificar de qual veículo a peça se desprendeu durante o trajeto.

Qual a recomendação para evitar esses riscos? A manutenção e a checagem rigorosa da carga antes de seguir viagem são essenciais para evitar que objetos se soltem nas estradas.