Amber Alert é acionado para localizar João Gabriel, criança autista de 5 anos desaparecida em Araucária, no Paraná

O sistema Amber Alert foi ativado para auxiliar nas buscas pelo pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, que segue desaparecido em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

A família e as autoridades locais trabalham intensamente para encontrar o menino, que é autista não verbal. O desaparecimento ocorreu por volta das 10h da manhã de domingo (27), após ele avisar a mãe que iria ao banheiro na área externa da casa.

Após buscas iniciais feitas pelos familiares sem sucesso, as forças de segurança foram acionadas imediatamente. A criança vestia uma camiseta de uma escola de Londrina e uma calça azul-escura no momento em que sumiu, conforme informações divulgadas pelo sistema Amber Alert.

O uso do Amber Alert no Paraná é uma parceria entre a Polícia Civil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a empresa Meta, visando agilizar a localização de crianças em situações de risco iminente, segundo dados oficiais.

Como funciona a tecnologia de busca nas redes sociais

O Amber Alert funciona notificando usuários de redes sociais como Facebook e Instagram que estejam em um raio de 160 quilômetros de onde a criança foi vista pela última vez. O sistema, criado em 2023, garante que a mensagem permaneça ativa por pelo menos 24 horas.

A ferramenta é um recurso estratégico para engajar a população nas buscas. Além das redes, o site oficial do programa permite conferir alertas vigentes em todo o território nacional, funcionando como um canal direto de comunicação entre o governo e a sociedade.

Desafios e recursos empregados na operação de resgate

As equipes de resgate utilizam drones com câmera térmica, helicópteros, scanners aquáticos e cães farejadores. A operação conta com o apoio de bombeiros e até de guardas municipais que se voluntariaram para ajudar nas buscas após tomarem conhecimento do caso.

A condição de autismo da criança exige cuidados específicos na abordagem. Segundo o 2º tenente Geovanna Marcola, o barulho de aeronaves pode assustar o menino, por isso, as buscas por solo e com cães são priorizadas por terem maior potencial de sucesso.

Canais oficiais para denúncias e informações

A colaboração da população é fundamental para o sucesso das buscas. Quem tiver qualquer pista sobre o paradeiro de João Gabriel deve entrar em contato imediato com a Polícia Militar pelo número 190 ou com o TIGRE pelo telefone (41) 3270-1950.

As autoridades reforçam que estão empregando todos os recursos possíveis na região, que apresenta desafios geográficos como áreas de mata, tanques de água e fossas, locais que exigem atenção redobrada durante as varreduras diárias.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que é o Amber Alert? É um sistema que notifica usuários de redes sociais sobre desaparecimentos de crianças e adolescentes em um raio de 160 quilômetros do local do sumiço.

Quais as características de João Gabriel? Ele tem 5 anos, é autista não verbal, usava camiseta de escola de Londrina e calça azul-escura no momento do desaparecimento.

Por que o uso de helicópteros é limitado? Por ser autista e não verbal, o barulho intenso das aeronaves pode assustar a criança, dificultando a aproximação das equipes de resgate.

Onde devo ligar para dar informações? As denúncias devem ser feitas pelo 190 ou pelo telefone do TIGRE, que é (41) 3270-1950.

O sistema Amber Alert é confiável? Sim, ele é uma ferramenta oficial de parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Meta para casos de risco iminente à vida.