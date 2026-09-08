Bola de Ouro 2026: Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães entram na lista dos 30 indicados ao prêmio de melhor do mundo

A lista de indicados ao Bola de Ouro 2026 coloca três brasileiros na disputa pelo posto de melhor jogador do mundo nesta temporada, conforme divulgado pela Empresa Brasil de Comunicação.

O cenário do futebol mundial volta suas atenções para a disputa pelo prêmio Bola de Ouro. A relação oficial com os 30 nomes que concorrem ao troféu de melhor jogador da temporada 2025/26 foi revelada nesta terça-feira, 8 de setembro, pelos organizadores do evento.

Entre os grandes nomes do futebol global, o Brasil marca presença com três representantes de peso: Vinicius Júnior, que atua pelo Real Madrid, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o defensor Gabriel Magalhães, do Arsenal.

A definição dos finalistas foi feita pela revista France Football em parceria com a Uefa. A premiação, que celebra os principais destaques do período, incluindo o desempenho na Copa do Mundo, terá sua cerimônia oficial realizada no dia 26 de outubro, segundo informações da Empresa Brasil de Comunicação.

Mudança de palco para a 70ª edição

Diferente do habitual, a cerimônia de entrega desta edição não ocorrerá em Paris. A organização decidiu levar o evento para Londres, na Inglaterra. A escolha da capital inglesa é uma homenagem a Stanley Matthews, o primeiro jogador da história a receber o prêmio de melhor do mundo, em 1956, quando atuava pelo Blackpool.

Ausências e presenças marcantes

A lista de 2026 traz o Argentina Lionel Messi, do Inter Miami, que detém o recorde de oito troféus da Bola de Ouro. Por outro lado, o atacante português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, ficou fora da relação de concorrentes. O atual detentor do título é o centroavante Ousmane Dembélé, do PSG.

Critérios de avaliação e lista completa

O prêmio leva em conta o desempenho dos atletas durante toda a temporada 2025/26. Entre os nomes que compõem a lista, destacam-se figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. A competição é rigorosa e reflete os protagonistas das maiores ligas europeias e das seleções nacionais.

FAQ: Perguntas e Respostas

Quem são os brasileiros indicados ao prêmio?

Os brasileiros indicados são Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal).

Quando será entregue a Bola de Ouro 2026?

A cerimônia de premiação está programada para ocorrer no dia 26 de outubro de 2026.

Por que a cerimônia será em Londres?

A mudança para Londres homenageia Stanley Matthews, o primeiro vencedor da história do prêmio em 1956.

Lionel Messi está entre os indicados?Sim, o Argentina Lionel Messi, que atua pelo Inter Miami, foi incluído na lista dos 30 finalistas.

Cristiano Ronaldo concorre ao prêmio este ano?

Não, o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não foi incluído na relação de indicados para esta edição.