Sem Censura celebra 90 anos da Rádio Nacional com programação especial e convidados ilustres na TV Brasil

O programa Sem Censura celebra a trajetória da Rádio Nacional com uma série de edições especiais que destacam o papel fundamental da emissora na cultura nacional.

A Rádio Nacional completa 90 anos no próximo sábado, dia 12 de setembro, e a TV Brasil preparou uma programação festiva para marcar a data. Durante toda esta semana, o programa Sem Censura realiza um esquenta com atrações especiais e convidados que ajudam a contar a história da emissora, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A cada dia, a roda de conversa comandada por Cissa Guimarães recebe nomes importantes para debater diferentes capítulos dessa trajetória. A emissora, que foi responsável por revelar diversos talentos e criar ídolos inesquecíveis, segue sendo um pilar da memória afetiva do país.

O especial está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e no canal oficial da emissora no YouTube, além de contar com cortes exclusivos publicados nas redes sociais, garantindo que o público possa acompanhar as homenagens de onde estiver.

Memória e legado nas ondas do rádio

Nesta terça-feira (8), o programa recebeu Thiago Regotto, diretor-geral da EBC, que gerencia a TV Brasil e a Rádio Nacional. Ele destacou a importância da gestão do veículo e sua própria trajetória profissional ligada à rádio. Na quarta-feira (9), a atração apresentou uma nova versão do samba-enredo da escola Estácio de Sá, dedicada à rádio, com entrevista de Edivaldo Machado, diretor de carnaval da agremiação.

Histórias do esporte e grandes nomes da música

O renomado locutor esportivo José Carlos Araújo, o Garotinho, é o convidado desta quinta-feira (10). Aos 86 anos, o veterano compartilha bastidores de suas seis décadas de carreira e curiosidades sobre as transmissões de futebol que fizeram história na Nacional. O programa também já relembrou, na última segunda-feira (7), a trajetória do cantor Cauby Peixoto, que utilizou a emissora como vitrine para se tornar um ídolo nacional.

Encerramento especial com convidados diversos

Para fechar a semana, na sexta-feira (11), o Sem Censura dedica toda a bancada aos 90 anos da Rádio Nacional. Estão confirmadas as participações da jornalista Raquel Júnia, do cineasta Eduardo Albergaria, que dirige um filme sobre o programa PRK-30, e dos atores Renato Borghi e Soraya Ravenle, que estrelam uma peça sobre a vida da cantora Dalva de Oliveira, uma das maiores estrelas da emissora.

Perguntas Frequentes

Quando a Rádio Nacional completa 90 anos? A emissora celebra seu aniversário no dia 12 de setembro de 2026.

Onde assistir às edições especiais do Sem Censura? O programa é exibido na TV Brasil, de segunda a sexta, às 16h, com reprises à meia-noite.

É possível assistir aos episódios pela internet? Sim, o conteúdo está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da TV Brasil.

Quais convidados participam do encerramento da semana? A bancada de sexta-feira reúne Raquel Júnia, Eduardo Albergaria, Renato Borghi e Soraya Ravenle.

O programa Sem Censura possui podcast? Sim, o programa também está disponível na plataforma Spotify para os ouvintes que preferem o formato de áudio.