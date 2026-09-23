Bolsa Família de setembro: beneficiários com NIS final 5 recebem o pagamento hoje

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) com final 5.

O cronograma de repasses segue o modelo tradicional do programa, que prioriza a liberação dos valores nos últimos dez dias úteis de cada mês. Ao todo, 19,29 milhões de Família brasileiras serão contempladas nesta rodada, com um valor médio de R$ 678,18 por Beneficiários, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

É importante destacar que o valor mínimo assegurado pelo programa é de R$ 600. Além desse montante base, o governo federal mantém o pagamento de adicionais específicos que variam de acordo com a composição familiar, visando garantir um suporte financeiro mais robusto para as Família em situação de vulnerabilidade.

Pagamentos unificados em regiões de emergência

O calendário sofreu alterações para moradores de 179 municípios localizados em sete estados brasileiros. Nessas localidades, que se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade pública, o crédito foi antecipado para o dia 17 de setembro, independentemente do final do NIS.

As cidades beneficiadas pela medida de unificação estão distribuídas nos estados do Acre, que teve todos os 22 municípios contemplados, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe. Essa ação visa garantir o acesso rápido aos recursos em momentos de crise severa.

Composição dos Benefício e adicionais

O Bolsa Família oferece complementos importantes para diferentes perfis familiares. O Benefício Variável Familiar Nutriz garante seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses de idade, com o objetivo de apoiar a alimentação infantil.

Além disso, Família com gestantes e filhos de 7 a 18 anos recebem um acréscimo de R$ 50. Já para os grupos familiares que possuem crianças de até 6 anos, o programa destina um valor adicional de R$ 150, reforçando o compromisso com a primeira infância.

Regra de proteção e consultas

A regra de proteção, em vigor desde junho de 2023, permite que Família que aumentaram a renda recebam 50% do benefício por um período determinado. Para aqueles que entraram na regra até maio de 2025, o benefício parcial é garantido por até dois anos, desde que a renda por pessoa seja de até meio salário mínimo.

Para verificar o saldo, a composição das parcelas ou confirmar as datas de pagamento, o Beneficiários deve utilizar o aplicativo Caixa Tem. Vale lembrar que, desde 2024, não há mais a incidência do desconto do Seguro Defeso no benefício, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023.

FAQ: Perguntas frequentes

Qual o valor mínimo pago pelo Bolsa Família? O valor mínimo garantido é de R$ 600, podendo ser acrescido de Benefício adicionais conforme a composição familiar.

Como posso consultar o valor do meu benefício? As informações sobre datas, valores e composição das parcelas estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem.

O que é a regra de proteção? É um dispositivo que permite às Família que melhoraram a renda receber 50% do benefício por um período, incentivando a busca por emprego sem o corte imediato do auxílio.

Houve mudanças no Seguro Defeso? Sim, desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não sofrem mais o desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023.

Quem recebe o benefício antecipado? Moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida recebem o pagamento de forma unificada, independentemente do final do NIS.