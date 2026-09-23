PF deflagra Operação Tegmen contra entrada ilegal de eletrônicos no Rio

Operação cumpre quatro mandados na Barra da Tijuca e no Recreio; Receita Federal e Correios apoiam investigação sobre declarações falsas em remessas postais.

Segundo o CGN, a Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (23 de setembro de 2026), a Operação Tegmen contra a entrada ilegal de produtos eletrônicos no país.

De acordo com a PF, o esquema fazia declarações falsas em remessas postais à Receita Federal para reduzir o pagamento de tributos. A ação busca provas sobre origem, remessa, recebimento e comercialização das mercadorias.

Alvo e medidas adotadas

A operação cumpre quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e estabelecimentos comerciais nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Federal.

Como funcionava o esquema

Segundo a PF, as declarações de importação informavam que as remessas continham objetos de pequeno valor, quando na verdade transportavam eletrônicos de valor significativamente superior ao declarado. As investigações contaram com apoio da Receita Federal e dos Correios.

Objetivo das apreensões e implicações legais

A PF informou que o material apreendido pode ajudar a identificar outros envolvidos e a calcular os valores tributários deixados de ser pagos. Os investigados poderão responder pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, segundo CGN.