Agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira

Confira a agenda detalhada dos candidatos à presidência da República para esta quarta-feira, 23 de setembro

A corrida eleitoral segue em ritmo acelerado nesta quarta-feira, 23, com os presidenciáveis cumprindo agendas que incluem desde debates televisionados até o contato direto com eleitores. As atividades de campanha pelo país são diversas e buscam consolidar o apoio popular antes da data do pleito.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a movimentação dos candidatos envolve debates, entrevistas, panfletagens e plenárias focadas em temas como educação e movimentos sociais.

Abaixo, detalhamos as atividades programadas para os principais nomes que disputam o cargo máximo do Executivo nacional nesta quarta-feira.

Atividades de campanha e debates em foco

O candidato Hertz Dias (PSTU) cumpre agenda em Belo Horizonte, Minas Gerais, realizando panfletagens e a assinatura de uma carta-compromisso. Já Flávio Bolsonaro (PL) tem agendada uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube às 19h.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre compromissos no Rio de Janeiro, onde participa de um ato com artistas e lideranças culturais para discutir propostas para o setor. Enquanto isso, Renan Santos (Missão) dedica o dia a encontros com apoiadores em várias cidades do estado de São Paulo.

Debates e agendas institucionais

Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) confirmaram participação no debate promovido pela Revista Veja, que ocorre em São Paulo. O candidato Augusto Cury (Avante) também marca presença no evento à noite, após Visita o Instituto Baccarelli e Participa de um podcast em Barueri.

Em Salvador, a candidata Samara Martins (UP) realiza uma série de atos que incluem panfletagem no complexo fabril Bahia Têxtil, caminhada e plenárias sobre educação pública e movimentos sociais na região da Ufba.

Outras movimentações e ausências

O candidato Wilson Grassi (Democrata) concede entrevista ao podcast Minuto Micheletto. Já Edmilson Costa (PCB) tem prevista para as 19h uma visita ao Memorial de Direitos Humanos, em Belo Horizonte.

Vale ressaltar que os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Clariana Barão (DC) não possuem agenda pública de campanha para este dia. O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou seus compromissos até o momento desta publicação.

Perguntas Frequentes

Onde será realizado o debate da Revista Veja? O debate acontece na cidade de São Paulo, contando com a presença de candidatos como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Augusto Cury.

Quais candidatos não possuem agenda de campanha pública hoje? Segundo a EBC, Rui Costa Pimenta e Clariana Barão não registraram eventos públicos para esta quarta-feira.

Qual o foco da agenda de Samara Martins em Salvador? A candidata cumpre uma agenda focada em panfletagens, caminhadas e plenárias sobre educação pública e movimentos sociais na Bahia.

Como está a agenda de Lula para hoje? O candidato participa de um ato no Rio de Janeiro com artistas e personalidades da cultura para debater propostas voltadas ao setor cultural.

Houve atualização na agenda de algum candidato? Sim, o texto original foi atualizado às 9h18 para incluir a informação sobre a live do candidato Flávio Bolsonaro, marcada para as 19h.