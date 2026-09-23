Candidata ao Senado, Cristina Graeml defende reforma do Judiciário e impeachment de ministros do STF

Cristina Graeml coloca a reforma do Judiciário e o impeachment de ministros do STF como eixos centrais de sua candidatura ao Senado pelo Paraná

A candidata ao Senado pelo Paraná, Cristina Graeml, do PSD, participou de uma sabatina na Rádio Banda B nesta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2026. Durante a entrevista, ela afirmou que a busca por uma reforma no Judiciário é um dos pontos principais que motivam sua candidatura ao Congresso Nacional.

Conforme a informação divulgada pela Rádio Banda B, Graeml defende mudanças profundas nas regras que regem a escolha e o tempo de permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, a candidata propõe o fim de privilégios e de benefícios acumulados no serviço público.

A pauta de costumes e a fiscalização do Poder Judiciário ocuparam o centro do debate. A seguir, entenda as principais propostas apresentadas pela candidata para o Senado Federal.

Defesa do impeachment de ministros do STF

Cristina Graeml destacou que o impeachment de ministros do STF é uma de suas bandeiras prioritárias. Segundo a candidata, o Senado precisa retomar seu papel de fiscalização previsto na Constituição, criticando o que chamou de ativismo judicial e perseguição política.

Para a postulante, a simples análise desses pedidos já sinalizaria que a Casa voltou a atuar como um órgão fiscalizador, independentemente do resultado final da cassação.

Propostas para mandatos no Supremo Tribunal Federal

Sobre a permanência de magistrados na Corte, Graeml se declarou favorável à criação de mandatos fixos para os ministros do STF. Ela citou que existem diferentes projetos em tramitação no Congresso que sugerem períodos de oito, dez ou quinze anos nos cargos.

A candidata também apoia propostas que alteram a forma de escolha dos integrantes da Corte. Uma das ideias mencionadas envolve a indicação de três nomes pela magistratura, cabendo ao presidente da República a decisão final entre os indicados pelos próprios pares.

Fim de privilégios e renovação política

A política de austeridade também esteve em pauta. Cristina Graeml defendeu o fim dos chamados penduricalhos e a observância rigorosa do teto constitucional para os salários no setor público, criticando a atual utilização dos recursos públicos.

Além disso, a candidata afirmou ser contrária ao instituto da reeleição. Segundo ela, o sistema político brasileiro necessita de renovação constante e alternância de nomes para garantir que novos perfis ocupem os cargos eletivos do país.

Trajetória partidária e alianças

Questionada sobre suas mudanças de partido, Graeml explicou que o processo de escolha de uma sigla nem sempre depende exclusivamente do Candidatos. Ela relatou as dificuldades enfrentadas em 2024 para conseguir uma legenda que aceitasse sua candidatura à prefeitura.

Após passagens pelo PMB, Podemos e União Brasil, a candidata ingressou no PSD em 2026. Ela afirmou que a mudança ocorreu durante a janela partidária, após receber um convite do governador Ratinho Junior para compor o quadro da legenda.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Qual a principal motivação de Cristina Graeml para o Senado?

Ela afirma que a reforma do Judiciário, incluindo o impeachment de ministros do STF e a criação de mandatos fixos, é o motivador central de sua candidatura.

2. O que a candidata defende sobre o tempo de permanência no STF?

Graeml defende a implementação de mandatos para os ministros, citando propostas que variam de oito a quinze anos de permanência no cargo.

3. Qual a posição da candidata sobre a reeleição?

Ela se declarou contra a reeleição, defendendo a alternância de poder e a renovação de nomes na política brasileira.

4. Como ela justifica a troca de partidos?

Graeml afirma que as legendas definem quem terá espaço para concorrer e que a escolha de um partido é um processo complexo, influenciado pelas estratégias das próprias siglas.

5. Quais mudanças no serviço público foram sugeridas?

A candidata defendeu o fim de privilégios, como os chamados penduricalhos, e o cumprimento rigoroso do limite constitucional para os salários de servidores públicos.