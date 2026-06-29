Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com alívio no Oriente Médio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/06/2026 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com investidores acompanhando os desdobramentos no Oriente Médio.

No fim de semana, EUA e Irã voltaram a trocar ataques, elevando a incerteza geopolítica. No domingo (28), porém, os dois países concordaram em pausar as hostilidades e liberar o trânsito de embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz, o que deu alguma sustentação ao apetite por risco nos mercados asiáticos hoje.

O índice japonês Nikkei subiu 0,15% em Tóquio, a 69.468,11 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,57% em Hong Kong, a 23.026,68 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,96% em Taiwan, a 44.999,90 pontos. O sul-coreano Kospi, por outro lado, caiu 0,20% em Seul, a 8.394,65 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto teve alta de 1,16%, a 4.073,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,12%, a 2.782,80 pontos.

Os preços do petróleo, no entanto, voltaram a subir, em meio a dúvidas sobre a sustentação do cessar-fogo entre EUA e Irã e ao risco de novos episódios de tensão no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent avançava quase 1%, para mais de US$ 73 por barril.

Apesar do viés positivo na Ásia, ações de tecnologia ligadas ao boom da inteligência artificial continuaram pressionadas em Tóquio e Seul, após a forte liquidação de papéis do setor em Nova York na semana passada. No Japão, o SoftBank Group – com forte foco em IA – tombou 5,33% hoje. Na Coreia do Sul, as gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix recuaram 4,76% e 1,68%, respectivamente.

Na Oceania, a bolsa da Austrália encerrou em alta, com ganho de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.823,40 pontos.

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