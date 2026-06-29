Brasil vence Canadá e encerra sequência de derrotas na Liga das Nações

O Brasil venceu o Canadá por 3 a 2 neste domingo, em Liubliana, na Eslovênia, pela segunda semana da Liga das Nações masculina de vôlei. A seleção brasileira fez 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15, encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas e voltou à zona de classificação para a fase final da competição.

Com a vitória no tie-break, o Brasil somou dois pontos e chegou a 13 na classificação. A equipe subiu para a oitava colocação e se aproximou da zona de classificação para a fase final do torneio.

O triunfo foi o único da seleção na etapa disputada na Eslovênia. Antes de superar o Canadá, o time comandado por Bernardinho havia sido derrotado por Ucrânia, Itália e Eslovênia.