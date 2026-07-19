Bombeiros combatem incêndio às margens da BR-163 em Sede Alvorada

Uma construção de madeira utilizada como depósito foi completamente destruída por um incêndio na noite deste sábado (18), às margens da BR-163, no km 228, na região de Sede Alvorada, em Cascavel.

O fogo tomou conta da estrutura em poucos minutos e chamou a atenção da família, que estava na residência principal da propriedade. Ao perceberem uma intensa fumaça, os moradores saíram para verificar a situação e encontraram o depósito já tomado pelas chamas.

No local eram armazenadas madeiras e outros materiais. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o incêndio já havia provocado a perda total da construção. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram na propriedade realizando o rescaldo para evitar novos focos.

Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda não foi identificada e deverá ser apurada.