Bombeiros combatem incêndio às margens da BR-163 em Sede Alvorada

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Por Redação
Atualizado em
Uma construção de madeira utilizada como depósito foi completamente destruída por um incêndio na noite deste sábado (18), às margens da BR-163, no km 228, na região de Sede Alvorada, em Cascavel.
O fogo tomou conta da estrutura em poucos minutos e chamou a atenção da família, que estava na residência principal da propriedade. Ao perceberem uma intensa fumaça, os moradores saíram para verificar a situação e encontraram o depósito já tomado pelas chamas.
No local eram armazenadas madeiras e outros materiais. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o incêndio já havia provocado a perda total da construção. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram na propriedade realizando o rescaldo para evitar novos focos.
Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda não foi identificada e deverá ser apurada.
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