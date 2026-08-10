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Imagem representando Notting Hill chega à Gleba Palhano com projeto da Vectra

Notting Hill chega à Gleba Palhano com projeto contemporâneo da Vectra

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Imagem representando Notting Hill chega à Gleba Palhano com projeto da Vectra
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A Vectra lança o Notting Hill, mais um edifício do minibairro London Hills, localizado na Gleba Palhano, zona sul de Londrina. Inspirado na arquitetura de Londres, o projeto contemporâneo traz apartamentos de 134 a 139 m², com três suítes e varanda com churrasqueira, além de áreas comuns sofisticadas e pensadas para o bem-estar dos moradores.

Segundo informações da construtora, o Notting Hill será o sétimo edifício da linha London Hills, que já conta com Cambridge, Chelsea, Kensington, Oxford, Queen’s Park e Uptown. Implantado na Rua Ulrico Zuinglio, nº 450, o residencial terá 23 pavimentos e quatro apartamentos por andar, com elevadores social e de serviço.

Design sofisticado e funcionalidade

O projeto arquitetônico assinado pelo Studio Celso Akira Arq+Urb destaca linhas retas e geometria que conferem imponência e elegância à fachada, ao mesmo tempo em que garantem diversidade de layouts internos. Cada detalhe visa versatilidade, acolhimento e funcionalidade para transformar o cotidiano em uma experiência única.

Nas áreas comuns e no apartamento decorado, o escritório Chris Brasil Arquitetura apostou em uma decoração contemporânea com base em materiais naturais, texturas suaves e iluminação quente, buscando uma atmosfera intimista e acolhedora. Elementos clássicos como boiserie se misturam a tons contemporâneos, como o marsala escolhido para o sofá, reforçando um ambiente confortável e agradável para reuniões familiares.

Infraestrutura completa de lazer e conveniência

O paisagismo elaborado pela iO Paisagismo valoriza a identidade local com jardins que ampliam a experiência residencial e promovem encontros. O empreendimento oferece diversas opções de lazer, incluindo piscinas climatizadas aberta e coberta, sauna úmida, academia, quadra poliesportiva e de areia, playground, brinquedoteca, salão de festas, sala para jogos e churrasqueira com piscina privativa.

Uma novidade é o Kitchen Experience, espaço dedicado ao convívio e à gastronomia com amigos e familiares. O condomínio também contará com serviços como pet care, área climatizada para encomendas, espaço para mercadinho terceirizado, sala de reuniões, bicicletário e área exclusiva para lavagem de carros.

Sustentabilidade e segurança

O Notting Hill terá infraestrutura parcial para carregamento de veículos elétricos em vagas comuns, preparação para sistema fotovoltaico e Wi-Fi nas garagens e ambientes sociais. O projeto atende a veículos de grande porte e conta com sistema de câmeras nas entradas de pedestres e veículos, além de elevadores social, de serviço e de emergência.

Para visitar o apartamento decorado, a Central de Apartamentos da Vectra está aberta na Avenida Adhemar Pereira de Barros, 811, de segunda a sábado, das 9h às 18h. Mais informações estão disponíveis no site indicado pela construtora e pelo telefone (43) 3376-4476.

Perguntas frequentes

Qual é a metragem dos apartamentos do Notting Hill?

Os apartamentos têm plantas de 134 m² e 139 m², com três suítes e varanda com churrasqueira.

Quais opções de lazer o empreendimento oferece?

O condomínio oferece piscinas climatizadas aberta e coberta, sauna úmida, academia, quadras esportivas, playground, brinquedoteca, salão de festas, sala de jogos, churrasqueira com piscina privativa e o Kitchen Experience.

Qual é a localização do Notting Hill em Londrina?

Está localizado na Rua Ulrico Zuinglio, nº 450, na Gleba Palhano, zona sul de Londrina, na região do minibairro London Hills.

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