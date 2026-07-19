🚨 INCÊNDIO AMBIENTAL É REGISTRADO PRÓXIMO AO HOSPITAL VETERINÁRIO, EM UMUARAMA

Um incêndio em uma área de vegetação foi registrado na noite deste sábado (18), nas proximidades do Hospital Veterinário, em Umuarama. As chamas chamaram a atenção de moradores e puderam ser vistas de vários pontos da região.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou se houve feridos.

📹 Vídeo: @portalnoroesteonline

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