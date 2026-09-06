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Botafogo-PB na Série C: Marcelo Fernandes ignora pressão histórica e foca no acesso inédito

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O Botafogo-PB inicia neste domingo a sua caminhada no quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro em busca de um objetivo histórico.

O Botafogo-PB entra em campo neste domingo, dia 6, para dar o primeiro passo na fase decisiva da Série C. O time paraibano, que busca o acesso para a Série B pela sexta vez, deposita suas esperanças na experiência do técnico Marcelo Fernandes.

O clube chega ao quadrangular após encerrar a primeira fase na liderança isolada. Além disso, a equipe vive o melhor momento de sua história na competição, ostentando uma sequência de 11 partidas consecutivas sem derrota.

Conforme informação divulgada pelo ge, o treinador adota uma postura focada no presente, evitando que o histórico de frustrações em anos anteriores afete o desempenho do grupo atual.

Foco total no trabalho atual

Marcelo Fernandes destacou que, apesar de compreender o anseio da torcida, o elenco não carrega o peso das temporadas passadas. Para o técnico, o foco deve estar exclusivamente no que foi construído pelo grupo nesta campanha.

O treinador afirmou que o desejo dos torcedores funciona como um combustível positivo para o time. Ele reforça que a equipe está focada no trabalho diário e na preparação mental necessária para enfrentar os desafios do quadrangular.

Experiência de quem já venceu

O comandante do Belo traz na bagagem o título da Série C conquistado na temporada anterior, quando dirigia a Ponte Preta. Marcelo Fernandes ressaltou que, no futebol, o reconhecimento vem através das vitórias.

Mesmo diante de dificuldades enfrentadas em trabalhos anteriores, o técnico mantém a ambição de repetir o feito. Ele reforça que o grupo está muito unido e consciente da dificuldade dos seis confrontos que definirão o acesso.

Respeito aos adversários

Sobre a fase decisiva, o técnico destacou a necessidade de manter a coesão. O Botafogo-PB entra na disputa respeitando todos os rivais do Grupo B, sabendo que cada partida será uma verdadeira final pela vaga na Série B de 2027.

O primeiro desafio ocorre neste domingo, às 18h30, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco. A equipe paraibana entra em campo com a expectativa de manter o bom momento e a força coletiva demonstrada ao longo da fase inicial.

Perguntas Frequentes

Qual a expectativa do Botafogo-PB para o quadrangular? O clube busca o acesso para a Série B pela sexta tentativa, confiando na liderança da primeira fase e na invencibilidade de 11 jogos.

O que pensa o técnico Marcelo Fernandes sobre a pressão? Ele descarta o peso de frustrações passadas e prefere usar o apoio da torcida como combustível para o elenco atual.

Qual o histórico do treinador na Série C? Marcelo Fernandes é o atual campeão da Série C, tendo conquistado o título na temporada passada à frente da Ponte Preta.

Quando será a estreia do clube no quadrangular? O jogo de estreia acontece neste domingo, dia 6, às 18h30, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco.

Qual a principal característica do time segundo o técnico? Marcelo Fernandes descreve o elenco como uma equipe muito fechada, coesa e preparada para a intensidade das seis finais que terá pela frente.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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