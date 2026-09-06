Receita Federal intercepta cinco ônibus carregados com cerca de R$ 2 milhões em mercadorias ilegais em Foz do Iguaçu

A Receita Federal realizou uma grande operação em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, onde interceptou cinco ônibus de turismo carregados com cerca de R$ 2 milhões em mercadorias de origem estrangeira que não possuíam regularização fiscal.

A ação, conduzida por equipes da Alfândega, ocorreu na noite deste sábado, dia 5, nas proximidades da Ponte da Amizade. Os veículos, que tinham como destino final a cidade de São Paulo, foram localizados enquanto estavam estacionados na região fronteiriça.

No momento em que as viaturas da fiscalização se aproximavam, os condutores dos ônibus tentaram fugir do local para evitar a abordagem. A manobra foi contida pelas equipes, resultando na apreensão dos cinco veículos e de toda a carga, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Vistoria revela variedade de itens irregulares

Durante a fiscalização minuciosa nos compartimentos de carga dos ônibus, os agentes da Receita Federal encontraram centenas de produtos que ingressaram no território brasileiro sem o devido desembaraço aduaneiro. Entre os itens apreendidos estão diversos aparelhos eletrônicos, bebidas variadas, perfumes e cigarros eletrônicos.

Destino das mercadorias apreendidas

Após a interrupção da tentativa de fuga e a apreensão dos veículos, todo o material foi encaminhado para o galpão da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. No local, as mercadorias passarão por procedimentos de conferência e avaliação oficial, além da adoção das medidas administrativas cabíveis para cada caso.

FAQ

Qual o valor total das mercadorias apreendidas? A estimativa da Receita Federal é de que a carga somada nos cinco ônibus esteja avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.

Onde a operação foi realizada? A ação ocorreu na região próxima à Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Qual era o destino dos ônibus? Segundo as autoridades, os veículos de fretamento tinham como destino final a cidade de São Paulo.

Os motoristas tentaram escapar da fiscalização? Sim, no momento da aproximação das viaturas, os condutores tentaram deixar o local, mas foram impedidos pelos agentes.

O que acontece com os produtos agora? Eles foram levados ao galpão da Alfândega para conferência, avaliação e início dos processos administrativos legais.