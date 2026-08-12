Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta com suporte das ações de semicondutores em Seul

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em alta nesta quarta-feira (12), impulsionadas principalmente pelo desempenho da Coreia do Sul. O índice Kospi avançou 3,68%, beneficiado pela forte valorização das ações das maiores fabricantes de semicondutores do país, Samsung Electronics e SK Hynix.

De acordo com informações do mercado, a Samsung Electronics subiu 6,7%, e a SK Hynix teve alta de 5,5%, representando mais de metade da capitalização do Kospi, quefinalizou o dia aos 6.579,04 pontos.

Outros índices registram desempenho misto na região

Em Tóquio, o índice Nikkei voltou das celebrações de feriado com alta de 0,83%, atingindo 67.524,06 pontos. Taiwan também acompanhou o movimento positivo com o Taiex em alta de 0,88%, aos 45.518,07 pontos. Por outro lado, o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,83%, encerrando aos 25.440,17 pontos.

Na China continental, os mercados subiram modestamente, com o Xangai Composto avançando 0,32%, a 3.946,68 pontos, e o Shenzhen Composto subindo 1,14%, para 2.606,99 pontos.

Pressões globais e cenário geopolítico

O apetite por risco permaneceu apesar do impasse nas negociações para reabertura do Estreito de Ormuz, fundamental para o transporte de cerca de 20% do petróleo comercializado mundialmente. O petróleo Brent registrou alta de 0,50%, entrando em sua quinta sessão consecutiva de valorização.

O aumento nos preços do petróleo reacende preocupações sobre pressões inflacionárias, que podem elevar os custos globais de financiamento. O mercado aguarda a decisão do Federal Reserve (Fed) em setembro, em meio à indefinição sobre manutenção ou elevação da taxa básica de juros em 25 pontos-base.

Oceania fecha em baixa

Em contrapartida, na Oceania a bolsa australiana acabou em queda, com o S&P/ASX 200 recuando 0,45%, encerrando o pregão em Sydney aos 9.209,40 pontos.

Perguntas frequentes

Qual índice asiático teve o melhor desempenho neste pregão?

O índice sul-coreano Kospi teve a maior alta, avançando 3,68%, impulsionado pelas ações de semicondutores.

Quais empresas foram destaque na energia das bolsas asiáticas?

Samsung Electronics e SK Hynix, as maiores fabricantes de semicondutores da Coreia do Sul, se destacaram com altas de 6,7% e 5,5%, respectivamente.

Como o cenário internacional impactou os mercados asiáticos?

Apesar das incertezas na negociação do Estreito de Ormuz e a alta do petróleo, os mercados asiáticos majoritariamente seguiram em alta, refletindo um apetite por risco moderado.