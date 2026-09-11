Ônibus que saiu da pista na BR-369, em Cascavel, permanece às margens durante a noite

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Um ônibus que saiu da pista na manhã de quinta-feira (10 de setembro de 2026) na BR-369, nas proximidades do km 498, em Cascavel, permanece às margens da rodovia durante a noite por causa da chuva intensa.
Segundo o CGN, a pista segue muito molhada, o que impediu a retirada imediata do veículo; a remoção deverá ocorrer quando as condições forem consideradas adequadas.
De acordo com o relato publicado pelo CGN, o ônibus seguia no trajeto entre São Paulo e Foz do Iguaçu e saiu da pista pelo lado direito da rodovia, parando nas margens. O fato ocorreu na manhã de quinta-feira (10).
O CGN informou que o veículo transportava adultos e crianças e que, inicialmente, não foram registrados passageiros com ferimentos graves. Uma adolescente de 17 anos, que está grávida, passou mal após ficar nervosa com a situação; ela recebeu atendimento dos socorristas e foi encaminhada a um hospital.
Ainda segundo o CGN, a retirada do ônibus foi adiada porque a pista permanece muito molhada e a chuva segue intensa na região. A operação de remoção deverá ser realizada posteriormente, quando as condições forem consideradas seguras.