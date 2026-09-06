Brasil goleia Tanzânia na estreia da Copa do Mundo sub-20 feminina com show de Vitorinha e Evelin

Com atuação dominante em Bielsko-Biala, a seleção brasileira feminina de futebol sub-20 estreou com o pé direito na Copa do Mundo ao vencer a Tanzânia por 4 a 1, neste sábado (5).

A partida, válida pelo Grupo B do torneio realizado na Polônia, mostrou a força ofensiva da equipe comandada pela técnica Camilla Orlando. O Brasil impôs seu ritmo desde os minutos iniciais, construindo um placar seguro diante das adversárias.

As informações sobre o desempenho da equipe e o detalhamento dos gols foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação. O resultado coloca a seleção em uma posição confortável para os próximos desafios da fase de grupos.

Domínio brasileiro e gols da vitória

O Brasil abriu o placar aos 13 minutos com a zagueira Thaynara, que aproveitou uma sobra na meia-lua após cobrança de falta de Vitorinha. A Tanzânia chegou a empatar com um gol de pênalti de Winfrida Gerald, após falta cometida por Sofia.

A reação brasileira veio na segunda etapa. Aos três minutos, Evelin recebeu lançamento de Nogueira e marcou o segundo. A parceria entre as duas se repetiu aos 22 minutos, com Evelin ampliando o marcador com uma finalização cruzada.

Fechamento da goleada e próximos passos

Para sacramentar a vitória, Vitorinha cobrou falta com perfeição aos 35 minutos, acertando o ângulo da goleira adversária. Com o 4 a 1 consolidado, o Brasil agora concentra suas atenções nos próximos compromissos da primeira fase.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (8), às 10h, para enfrentar o Canadá. Três dias depois, o desafio será contra a Inglaterra, também em Bielsko-Biala, buscando a classificação para as fases decisivas do mundial.

FAQ

Qual foi o placar da estreia do Brasil na Copa do Mundo sub-20?

O Brasil venceu a Tanzânia por 4 a 1.

Onde está sendo realizada a Copa do Mundo sub-20 feminina?

O torneio está sendo disputado na Polônia.

Quem foram as autoras dos gols brasileiros na partida?

Thaynara marcou um gol, Evelin anotou dois e Vitorinha fechou a conta com um gol de falta.

Quando será o próximo jogo da seleção brasileira?

O Brasil enfrenta o Canadá na terça-feira (8), às 10h.

Qual é o objetivo do Brasil nesta edição do mundial?

A seleção busca o seu primeiro título na história da Copa do Mundo sub-20 feminina.