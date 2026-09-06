Maceió vira capital da ginástica rítmica com mil atletas e presença da campeã mundial Duda Arakaki

Maceió recebe a 8ª edição da Copa Marista de Ginástica Rítmica, evento que reúne mais de mil atletas de diversos estados do Nordeste para competições de alto nível.

A capital alagoana se prepara para receber, a partir deste domingo, a 8ª edição da Copa Marista de Ginástica Rítmica. O evento é um dos maiores do segmento no Nordeste e atrai mais de mil atletas, com idades entre 5 e 22 anos, vindas de instituições de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Piauí.

As disputas prometem movimentar a cidade até o dia 12 de setembro, com entrada gratuita para o público que deseja acompanhar de perto o desempenho das ginastas. Conforme informação divulgada pelo ge, a programação inclui desde o reconhecimento de quadra até o festival de encerramento.

A presença da alagoana Duda Arakaki, capitã da seleção brasileira e campeã mundial, é o ponto alto do evento. A atleta participará da abertura oficial na terça-feira, às 18h30, trazendo sua experiência recente das competições internacionais para o público local.

O brilho da ginástica rítmica brasileira

Duda Arakaki chega a Maceió logo após uma participação histórica do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado em Frankfurt, na Alemanha. A seleção conquistou dois ouros inéditos nas finais por aparelhos e o bronze no conjunto geral.

Além das medalhas, o grupo garantiu a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Formação de novos talentos em Alagoas

A trajetória de Duda Arakaki começou ainda criança em Maceió. Ela foi treinada, dos 5 aos 15 anos, por Carla Cabús, técnica da modalidade no Colégio Marista Maceió, que acompanhou de perto uma década de evolução da ginasta.

Para a treinadora, o evento tem um papel fundamental na descoberta de novos talentos. Segundo Carla, ter uma referência como Duda mostra às meninas que, com formação, treinamento e oportunidades, é possível construir uma carreira sólida no esporte.

Programação e estrutura do evento

As atividades começam neste domingo com o reconhecimento de quadra. As disputas oficiais por categorias estão agendadas para ocorrer entre os dias 8 e 11 de setembro, permitindo que o público acompanhe a evolução técnica das jovens ginastas em diferentes níveis.

O encerramento oficial da Copa Marista de Ginástica Rítmica está marcado para o dia 12 de setembro, com a realização de um Festival de Dança, que promete celebrar a cultura e a prática esportiva em um ambiente de confraternização.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Onde está sendo realizada a Copa Marista de Ginástica Rítmica?

O evento acontece em Maceió, capital de Alagoas, reunindo atletas de diversos estados do Nordeste.

2. Qual o período de realização do evento?

A competição ocorre de 7 a 12 de setembro, com a abertura oficial marcada para a próxima terça-feira.

3. Quem é a convidada especial desta edição?

A alagoana Duda Arakaki, capitã da seleção brasileira de ginástica rítmica e campeã mundial, marcará presença na abertura.

4. É necessário pagar ingresso para assistir às competições?

Não, a entrada para o público é gratuita durante todo o período do evento.

5. Quantas atletas participam da competição?

A estimativa é de que mais de mil atletas, com idades entre 5 e 22 anos, participem da 8ª edição da Copa Marista.