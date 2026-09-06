Hospital de Amor inaugura em Barretos centro de reabilitação oncológica de ponta para pacientes do SUS

O Hospital de Amor, referência nacional em oncologia, amplia sua rede de cuidados com a inauguração do Diretório de Reabilitação Moderna, o DREAM, em Barretos

O Hospital de Amor, localizado em Barretos, São Paulo, deu um passo importante para o tratamento integral de seus pacientes. A instituição, reconhecida como o maior centro oncológico de atendimento 100% gratuito da América Latina, inaugurou o Diretório de Reabilitação Moderna (DREAM), voltado a oferecer suporte especializado para quem enfrenta sequelas decorrentes do câncer ou de seus tratamentos.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a nova unidade ocupa uma área de quase 8 mil metros quadrados. O espaço foi projetado para articular atendimentos ambulatoriais, terapias, internações e suporte cirúrgico, garantindo que pacientes com limitações de mobilidade, força, equilíbrio ou funções sensoriais recebam o acompanhamento adequado após a fase aguda da doença.

A inauguração contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O projeto, que teve o apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil, reforça o compromisso do hospital em oferecer uma estrutura de reabilitação que, segundo a direção, supera padrões do setor privado convencional.

Estrutura focada na recuperação funcional

O DREAM foi desenhado para atender não apenas pacientes oncológicos, mas também pessoas com limitações físicas ou sensoriais de diversas origens. A estrutura inclui uma unidade de internação com 18 leitos, sendo dois destinados a cuidados semi-intensivos, além de assistência médica disponível 24 horas por dia para garantir a segurança dos usuários.

O centro cirúrgico do complexo é equipado com duas salas preparadas para procedimentos de média e alta complexidade, com foco em áreas como oftalmologia, Ortopédica, neurocirurgia e otorrinolaringologia. O local ainda conta com câmara de oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento de feridas complexas e lesões causadas pela radioterapia.

Tecnologias e inovação na reabilitação

Um dos grandes diferenciais do novo centro é o uso de tecnologias de ponta. O hospital implementou recursos como o Lokomat, um exoesqueleto robótico que auxilia na reabilitação intensiva da marcha, e o NIRVANA, uma Tecnologias imersiva voltada para a estimulação motora e cognitiva dos pacientes. Esses recursos visam acelerar a recuperação funcional e a autonomia.

Além das inovações robóticas, o espaço dispõe de uma Oficina Ortopédica completa para a confecção de próteses e órteses sob medida. Para a reabilitação física, os pacientes têm acesso a piscina de hidroterapia, academia, laboratório de movimento e até um centro hípico destinado à equoterapia, complementando o tratamento de forma abrangente.

O papel do atendimento integral

Durante a visita, o ministro Alexandre Padilha destacou que o centro foi idealizado para suprir uma lacuna no cuidado pós-tratamento. Muitas vezes, após vencerem o câncer, os pacientes enfrentam desafios significativos causados pelos efeitos colaterais das medicações ou cirurgias, tornando a reabilitação física, visual e auditiva uma etapa indispensável para a qualidade de vida.

O diretor do hospital, Henrique Prata, ressaltou que o sucesso desse modelo é resultado da união entre a sociedade, o governo e a gestão privada sem fins lucrativos. Ele afirmou que o centro é um exemplo de qualidade superior, destacando que a instituição, fundada em 1962, mantém seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Perguntas Frequentes

Quem pode ser atendido no novo centro DREAM? O atendimento é voltado para pacientes oncológicos com sequelas do tratamento, além de pessoas não oncológicas com deficiências físicas, intelectuais, visuais ou auditivas.

O atendimento no Hospital de Amor é pago? Não, a instituição presta atendimento totalmente gratuito pelo SUS, sendo uma unidade filantrópica mantida por doações e repasses governamentais.

Quais tecnologias são usadas na reabilitação? O centro utiliza exoesqueleto robótico (Lokomat), tecnologias imersivas (NIRVANA), realidade virtual e gamificação para estimular a recuperação dos pacientes.

O que é a Oficina Ortopédica do hospital? É um setor especializado dentro do DREAM para a confecção, ajuste e entrega de órteses e próteses sob medida, integradas ao processo de reabilitação do paciente.

O hospital atende casos de alta complexidade? Sim, o centro cirúrgico do DREAM possui capacidade para procedimentos de média e alta complexidade, especialmente em oftalmologia, Ortopédica e neurocirurgia.