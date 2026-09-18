MPPR empossa nova integrante na carreira de Promotora de Justiça

Após receber 11 novos Promotores na última sexta-feira (4/9), o Ministério Público do Paraná empossou nesta quarta-feira (9/9) Giovanna Guassu de Araújo no cargo de Promotora Substituta. A solenidade foi realizada na sede da instituição, em Curitiba, com a presença de familiares e amigos, além de integrantes do MPPR.

Aprovada no último concurso público para ingresso na carreira, Giovanna destacou na cerimônia que a posse representa a realização de um sonho, mas também o início de uma missão voltada à defesa de direitos e à transformação da realidade das pessoas.



Confira as fotos da cerimônia

Durante a solenidade, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, explicou o significado simbólico da beca, que representa a parcela de poder do Estado conferida pela sociedade para o exercício da função ministerial. Ao dar as boas-vindas à nova Promotora, fez referência à morte recente do Promotor de Justiça Rogério Rudiniki Neto. Na sequência, falou sobre os desafios da atividade no Ministério Público e sobre a capacidade para lidar com diferentes dimensões da vida.

Francisco Zanicotti também enfatizou que o trabalho dos integrantes do MPPR envolve situações de grande complexidade e que, diante delas, é necessário preservar a disposição para fazer a diferença e manter o olhar voltado para as pessoas.

Começo de uma missão

Em seu discurso, Giovanna Guassu de Araújo mencionou especialmente a experiência de cerca de sete anos no MPPR, período em que teve contato com diferentes áreas e funções e pôde acompanhar de perto a atuação de membros da instituição. Segundo Giovanna, essa vivência foi fundamental para compreender a dimensão do papel desempenhado pelo Ministério Público.

A respeito do compromisso assumido com o cargo, a Promotora afirmou que pretende atuar com firmeza quando necessário, sem perder de vista quem é afetado pelas decisões. “Assumo o compromisso de defender a lei, mas sem esquecer as pessoas às quais ela serve, de ser firme quando a firmeza for necessária, mas sem permitir que a rotina me torne indiferente à dor daqueles que chegam até nós, de compreender que, por trás de cada processo, existe uma história”, declarou. “Hoje se realiza um sonho, mas também começa uma missão.”

Boas-vindas

Representando a Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), a Promotora de Justiça Ticiane Louise Pereira enfatizou que alegrias, desafios e dificuldades são compartilhados por todos que fazem parte da instituição e desejou: “Que você encontre felicidade no trabalho, porque o trabalho deve ser uma fonte de felicidade. Que você encontre excelência nessa felicidade, virtude no modus, honra no combate, respeito às diferenças e vigor na luta.”

A Subcorregedora-Geral do MPPR, Jacqueline Batisti, também fez uso da palavra e falou sobre a dedicação, as renúncias e a perseverança necessárias para chegar à carreira e lembrou que a atuação ministerial ultrapassa o conhecimento jurídico. “Ser Promotora de Justiça é ir além do gabinete, é ir além do mero processo judicial e da abstração da lei. É enxergar e lembrar todos os dias que por trás das leis e de cada processo existe uma vítima, uma criança, um adolescente, uma família, um trabalhador, alguém de carne e osso que aguarda aflito alguma solução”, pontuou.

O encerramento da solenidade foi marcado por uma homenagem especial à nova Promotora. O Procurador-Geral de Justiça leu uma mensagem escrita pela mãe de Giovanna, Rosana, que destacou a trajetória da filha e o seu orgulho pela conquista. Zanicotti finalizou a leitura dando destaque para a emoção das palavras e reforçando o acolhimento da instituição à nova integrante.