Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

MPPR empossa nova integrante na carreira de Promotora de Justiça

MPPR empossa nova integrante na carreira de Promotora de Justiça

  • Tempo de Leitura3 minutos

Share your love

MPPR empossa nova integrante na carreira de Promotora de Justiça
MPPR empossa nova integrante na carreira de Promotora de Justiça
COMPARTILHAR ARTIGO

Após receber 11 novos Promotores na última sexta-feira (4/9), o Ministério Público do Paraná empossou nesta quarta-feira (9/9) Giovanna Guassu de Araújo no cargo de Promotora Substituta. A solenidade foi realizada na sede da instituição, em Curitiba, com a presença de familiares e amigos, além de integrantes do MPPR.

Aprovada no último concurso público para ingresso na carreira, Giovanna destacou na cerimônia que a posse representa a realização de um sonho, mas também o início de uma missão voltada à defesa de direitos e à transformação da realidade das pessoas.
 

Confira as fotos da cerimônia

Durante a solenidade, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, explicou o significado simbólico da beca, que representa a parcela de poder do Estado conferida pela sociedade para o exercício da função ministerial. Ao dar as boas-vindas à nova Promotora, fez referência à morte recente do Promotor de Justiça Rogério Rudiniki Neto. Na sequência, falou sobre os desafios da atividade no Ministério Público e sobre a capacidade para lidar com diferentes dimensões da vida.

Francisco Zanicotti também enfatizou que o trabalho dos integrantes do MPPR envolve situações de grande complexidade e que, diante delas, é necessário preservar a disposição para fazer a diferença e manter o olhar voltado para as pessoas.

Começo de uma missão

Em seu discurso, Giovanna Guassu de Araújo mencionou especialmente a experiência de cerca de sete anos no MPPR, período em que teve contato com diferentes áreas e funções e pôde acompanhar de perto a atuação de membros da instituição. Segundo Giovanna, essa vivência foi fundamental para compreender a dimensão do papel desempenhado pelo Ministério Público.

A respeito do compromisso assumido com o cargo, a Promotora afirmou que pretende atuar com firmeza quando necessário, sem perder de vista quem é afetado pelas decisões. “Assumo o compromisso de defender a lei, mas sem esquecer as pessoas às quais ela serve, de ser firme quando a firmeza for necessária, mas sem permitir que a rotina me torne indiferente à dor daqueles que chegam até nós, de compreender que, por trás de cada processo, existe uma história”, declarou. “Hoje se realiza um sonho, mas também começa uma missão.”

Boas-vindas

Representando a Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), a Promotora de Justiça Ticiane Louise Pereira enfatizou que alegrias, desafios e dificuldades são compartilhados por todos que fazem parte da instituição e desejou: “Que você encontre felicidade no trabalho, porque o trabalho deve ser uma fonte de felicidade. Que você encontre excelência nessa felicidade, virtude no modus, honra no combate, respeito às diferenças e vigor na luta.”

A Subcorregedora-Geral do MPPR, Jacqueline Batisti, também fez uso da palavra e falou sobre a dedicação, as renúncias e a perseverança necessárias para chegar à carreira e lembrou que a atuação ministerial ultrapassa o conhecimento jurídico. “Ser Promotora de Justiça é ir além do gabinete, é ir além do mero processo judicial e da abstração da lei. É enxergar e lembrar todos os dias que por trás das leis e de cada processo existe uma vítima, uma criança, um adolescente, uma família, um trabalhador, alguém de carne e osso que aguarda aflito alguma solução”, pontuou.

O encerramento da solenidade foi marcado por uma homenagem especial à nova Promotora. O Procurador-Geral de Justiça leu uma mensagem escrita pela mãe de Giovanna, Rosana, que destacou a trajetória da filha e o seu orgulho pela conquista. Zanicotti finalizou a leitura dando destaque para a emoção das palavras e reforçando o acolhimento da instituição à nova integrante.

 

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39660

Posts relacionados