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Brasil x Noruega: Ancelotti fala de brincadeira de técnico norueguês

Brasil x Noruega: Ancelotti fala de brincadeira de técnico norueguês

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Brasil x Noruega: Ancelotti fala de brincadeira de técnico norueguês
1 de 1 Carlo Ancelotti no treino da seleção brasileira - Copa do Mundo 2026 — Foto: Reuters

— Tem que jogar 100%. Estou de acordo que Noruega é difícil, porque é uma equipe que tem estrutura, qualidade e boa organização. Temos que jogar o nosso melhor e acredito que estamos no momento para jogar o nosso melhor porque estamos confiantes, porque saímos de um jogo difícil contra o Japão, porque queremos melhorar, porque estamos preparados para tudo o que pode acontecer — completou Ancelotti.

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Corinthia Mes

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