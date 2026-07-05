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🔥 O frio chegou e o sabor também!
A partir desta quarta-feira, a Arena Banestado e a NECO BBQ trazem uma novidade especial para aquecer suas noites: deliciosos caldos preparados com ingredientes selecionados e muito sabor.
🍲 Todos os dias:
🥩 Caldo de Costela
🥓 Caldo de Mandioca com Bacon
📆 Especiais da semana:
🐂 Quarta-feira – Mocotó Especial
🌽 Quinta-feira – Quirera Especial
Reúna os amigos, traga a família e venha aproveitar um ambiente acolhedor com os melhores caldos da cidade.
📍 Arena Banestado
⏰ A partir das 19h
📲 Reservas e informações:
(44) 99749-2623
(44) 99905-2030
@neco.bbq
#NecoBBQ #ArenaBanestado #Caldos #Ubiratã #Inverno
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