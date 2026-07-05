🔥 O frio chegou e o sabor também!

​A partir desta quarta-feira, a Arena Banestado e a NECO BBQ trazem uma novidade especial para aquecer suas noites: deliciosos caldos preparados com ingredientes selecionados e muito sabor.

​🍲 Todos os dias:

🥩 Caldo de Costela

🥓 Caldo de Mandioca com Bacon

​📆 Especiais da semana:

🐂 Quarta-feira – Mocotó Especial

🌽 Quinta-feira – Quirera Especial

​Reúna os amigos, traga a família e venha aproveitar um ambiente acolhedor com os melhores caldos da cidade.

​📍 Arena Banestado

⏰ A partir das 19h

​📲 Reservas e informações:

(44) 99749-2623

(44) 99905-2030

@neco.bbq

​#NecoBBQ #ArenaBanestado #Caldos #Ubiratã #Inverno

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