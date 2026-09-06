Brasileiro Feminino: Flamengo e São Paulo confirmam vaga e se enfrentam em uma das semifinais da competição

O Flamengo e o São Paulo avançaram para as semifinais do Brasileirão Feminino após superarem seus adversários nas quartas de final, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O cenário das semifinais do Brasileiro Feminino está definido para dois de seus protagonistas. Após partidas intensas realizadas neste sábado, dia 5 de setembro de 2026, Flamengo e São Paulo confirmaram suas classificações e agora se preparam para um confronto direto por uma vaga na grande decisão do torneio.

As Meninas da Gávea garantiram sua vaga ao empatarem em 2 a 2 com a Ferroviária, em Araraquara, protegendo a vantagem conquistada no jogo de ida. Já o São Paulo, que detém a melhor campanha da primeira fase, superou o Grêmio em Campinas por 2 a 0, consolidando seu favoritismo na competição.

Conforme os dados oficiais da Empresa Brasil de Comunicação, o Flamengo chega a esta etapa após um longo período de espera, sendo esta sua primeira aparição nas semifinais desde 2019. O São Paulo, por sua vez, mantém sua consistência, tendo ficado fora das semifinais apenas em 2021 desde que retornou à elite do futebol nacional.

A jornada do Flamengo até a semifinal

O Flamengo viveu momentos de tensão na Arena da Fonte Luminosa. Mesmo jogando com uma atleta a menos durante grande parte do segundo tempo, após a expulsão de Monalisa, a equipe carioca segurou o resultado de 2 a 2 contra a Ferroviária. Os gols rubro-negros foram marcados por Fabi Simões e Jucinara.

A classificação foi construída com base na vitória por 1 a 0 conquistada no jogo de ida, no Rio de Janeiro. A equipe demonstrou resiliência defensiva, especialmente após a anulação de um gol da Ferroviária por impedimento nos minutos finais e uma bola no travessão que quase alterou o destino da partida.

São Paulo impõe ritmo e avança

Em Campinas, o São Paulo não deu chances ao Grêmio. Após um empate sem gols no confronto de ida, as Soberanas venceram por 2 a 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os gols foram anotados apenas na reta final do duelo, com Giovanna Crivelari aos 44 minutos e Vi Amaral aos 50 minutos do segundo tempo.

Como possuidor da melhor campanha da fase inicial, o São Paulo terá a vantagem de decidir a partida de volta das semifinais em seus domínios. A equipe tricolor busca retornar a uma final, repetindo o feito de 2024, quando terminou como vice-campeã diante do Corinthians.

Bahia faz história no cenário nacional

Além do duelo entre cariocas e paulistas, o Bahia protagonizou um momento histórico ao se classificar para as semifinais pela primeira vez. A equipe baiana superou o Palmeiras nos pênaltis após empate no tempo normal, tornando-se o primeiro clube do Nordeste a alcançar essa fase desde 2015.

O sucesso tricolor teve como destaque a goleira Yanne, que brilhou nas cobranças de penalidades. Agora, o Bahia aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Corinthians e Cruzeiro, marcado para esta segunda-feira, no Canindé.

Perguntas Frequentes

Quem o Flamengo enfrenta na semifinal? O Flamengo enfrentará o São Paulo, que também se classificou neste sábado após vencer o Grêmio.

Qual time tem a vantagem de mando de campo na semi? O São Paulo terá a vantagem de decidir o jogo de volta em casa por ter tido a melhor campanha na primeira fase do Brasileiro Feminino.

O Bahia está classificado para a semifinal? Sim, o Bahia eliminou o Palmeiras nos pênaltis e aguarda o vencedor de Corinthians e Cruzeiro.

Quando será a decisão do outro confronto das semifinais? O confronto que definirá o adversário do Bahia acontece nesta segunda-feira, dia 7, às 17h, no Canindé.

Desde quando o Flamengo não chegava às semifinais? A equipe carioca não chegava a esta fase da competição desde o ano de 2019.