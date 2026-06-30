Braut: por que Haaland tem esse nome na camisa? O que significa?

Um detalhe chama a atenção dos torcedores sempre que a Noruega entra em campo. Em algumas partidas da seleção, o atacante Erling Haaland aparece com “Braut” estampado na camisa, em vez do tradicional “Haaland” que utiliza pelo Manchester City.

A escolha não é um apelido nem uma estratégia de marketing. O motivo está em sua própria família e o Sporting News traz os detalhes.

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Por que Haaland usa “Braut” na camisa?

O nome completo do atacante é Erling Braut Haaland. “Braut” é o sobrenome de sua mãe, Gry Marita Braut, enquanto “Haaland” vem de seu pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland.

Ao utilizar “Braut” ou “Braut Haaland” em partidas pela seleção norueguesa, o camisa 9 presta homenagem ao lado materno da família e reforça suas origens. Em boa parte da carreira, principalmente em clubes, ele utiliza apenas “Haaland”, mas já adotou o sobrenome da mãe em diversas ocasiões defendendo a Noruega.

Esse tipo de escolha é relativamente comum em países europeus, onde alguns atletas optam por usar dois sobrenomes ou destacar o materno por questões familiares, culturais ou até para criar uma identidade própria.

Quem é Gry Marita Braut?

A mãe de Erling também teve uma carreira de destaque no esporte. Gry Marita Braut foi atleta de heptatlo, prova do atletismo que reúne sete disciplinas diferentes: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros.

Ela conquistou títulos nacionais na Noruega e foi uma das principais atletas da modalidade no país.

A influência da mãe fez com que Haaland tivesse contato com o atletismo ainda na infância. Antes de se dedicar exclusivamente ao futebol, ele praticou a modalidade e demonstrou grande talento.

O que significa “Braut”?

“Braut” é um sobrenome tradicional da Noruega. Assim como acontece com muitos sobrenomes escandinavos, sua origem está ligada a antigas propriedades rurais, fazendas ou localidades onde as famílias viviam.

Portanto, o termo não possui relação com o futebol nem representa um apelido criado para o atacante. Trata-se simplesmente de parte de seu nome oficial e de uma forma de valorizar o legado da família materna.

Sempre que Haaland escolhe atuar com “Braut” estampado na camisa da seleção norueguesa, ele relembra essa herança familiar e presta uma homenagem à mãe, que também construiu uma trajetória de sucesso no esporte.